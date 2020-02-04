ФОТО ⟩ Наталья Фриске продолжает удивлять поклонников стройной фигурой в бикини

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья сейчас находится в Москве, но очень скучает по Шри-Ланке, куда часто летает отдыхать. Там же находится и ее собственный бар, который Наталья открыла около года назад, пишет Экспресс газета.
Фриске все чаще делится в своем микроблоге фотографиями со Шри-Ланки, на которых позирует в бикини. За последний год Наталья сильно похудела и избавилась от лишних килограммов, так что теперь она может смело позировать в купальниках и демонстрировать свои стройные формы.
Так, Наталья опубликовала в микроблог фотографию, на которой предстала перед поклонниками на яхте и продемонстрировала длинные ноги в черном купальнике.
Сама Фриске отметила, что ради такой эффектной фотографии стоит лишь выбрать правильный ракурс. Поклонники же пришли в восторг от внешнего вида Натальи и завалили ее комплиментами. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал Фриске за странную, по их мнению, фотографию и посчитали этот ракурс не самым удачным, но Наталья не обращает внимания на негативные комментарии.