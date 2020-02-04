ФОТО ⟩ Наталья Фриске продолжает удивлять поклонников стройной фигурой в бикини

Фриске все чаще делится в своем микроблоге фотографиями со Шри-Ланки, на которых позирует в бикини. За последний год Наталья сильно похудела и избавилась от лишних килограммов, так что теперь она может смело позировать в купальниках и демонстрировать свои стройные формы.

Так, Наталья опубликовала в микроблог фотографию, на которой предстала перед поклонниками на яхте и продемонстрировала длинные ноги в черном купальнике.