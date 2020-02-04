КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ ⟩ Передозировка веселящим газом приковала девушку к больничной койке

21-летняя Тамика Дадли попробовала закись азота, также известную как «нангс» или «веселящий газ» в марте прошлого года. Малые концентрации закиси азота вызывают лёгкое опьянение (отсюда название — «веселящий газ»). При вдыхании чистого газа быстро развиваются состояние опьянения и сонливость. Закись азота обладает слабой наркотической активностью, в связи с чем в медицине ее применяют в больших концентрациях. В смеси с кислородом при правильном дозировании (до 80 % закиси азота) вызывает хирургический наркоз.

Девушка вдыхала газ каждый день в течение двух месяцев, а однажды утром проснулась с покалыванием в руках и ногах.

Позже она потеряла способность ходить, пользоваться туалетом и кормить себя без посторонней помощи. Врачи диагностировали у нее повреждение нервной системы, вызванное чрезмерным использованием газа.

«Он медленно подкрался к моим икрам, к моим бедрам, и затем ноги онемели. Я попала в больницу, и мне сделали МРТ, КТ, люмбальную пункцию», – сказала она агентству Caters News.

Это был самый страшный день в моей жизни, день, когда я поняла, что я могу остаться в инвалидном кресле навсегда и, возможно, никогда больше не буду ходить.

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

После ежедневных уколов витамина B12 и физиотерапии, девушка начала постепенно восстанавливаться и снова начала чувствовать свои ноги. После месяца паралича, она смогла сделать всего пару шагов. Через семь месяцев после выписки из больницы Дадли говорит, что онемение рук и ног до конца не прошло, что, по словам врачей, может остаться навсегда.

«У меня до сих пор почти на 50-процентное онемение в ногах и пальцах. Иногда я могу получить ожог, потому что я не знаю, взяла я в руки что-то горячее или холодное, или я могу случайно порезаться и не понять, что кровь идет», – сказала она.

Мои нервы повреждены, и я не уверена в том, смогу ли я когда-нибудь полностью восстановиться. Я думала, что «нангс» это круто. Я выкладывала видео в Snapchat и некоторые люди говорили мне: «Ты дура, ты станешь овощем». Я думала, что они ничего не знают. Я никогда не думала, что что-то подобное случится со мной, но это случилось.