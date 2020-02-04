ШОК В СТЕПЕНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ ⟩ 242-килограмовый сын Никаса Сафронова Лука сделал провокационную фотосессию на море

Конец минувшего года и начало этого выдались для Луки непростыми. Отправиться на длительный отдых в африканский Занзибар музыканта буквально заставили проблемы со здоровьем и депрессия. Плохое настроение мужчины было связано в том числе и с негативом, с которым он столкнулся после того как застрял и был заснят в туалете самолета. К этому присовокупилась хмурая московская погода, отсутствие снега, плюс ослабший иммунитет пианиста. «Несмотря на температуру, я на антибиотиках отработал массу новогодних концертов, елок, — рассказывает «СтарХиту» Сафронов. — Встретился с Жераром Депардье, поиграл для него, мы сдружились. Он пригласил к себе в гости во Францию и сказал, если я начну есть мясо, то найдет роскошного поросенка. Думаю, что брошу вегетарианство в гостях у Жерара. Ради этого человека можно и животное съесть».