Вт, 4.02.2020
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ШОК В СТЕПЕНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ ⟩ 242-килограмовый сын Никаса Сафронова Лука сделал провокационную фотосессию на море

Лука Затравкин

ФОТО: Facebook

В Африку 30-летний наследник Никаса Сафронова улетел после того, как пережил настоящую травлю, связанную с происшествием на борту самолета. В Занзибаре Лука устроил необычную фотосессию, спародировав кадры, которые девушки привозят с собой из отпусков.

Конец минувшего года и начало этого выдались для Луки непростыми. Отправиться на длительный отдых в африканский Занзибар музыканта буквально заставили проблемы со здоровьем и депрессия. Плохое настроение мужчины было связано в том числе и с негативом, с которым он столкнулся после того как застрял и был заснят в туалете самолета. К этому присовокупилась хмурая московская погода, отсутствие снега, плюс ослабший иммунитет пианиста. «Несмотря на температуру, я на антибиотиках отработал массу новогодних концертов, елок, — рассказывает «СтарХиту» Сафронов. — Встретился с Жераром Депардье, поиграл для него, мы сдружились. Он пригласил к себе в гости во Францию и сказал, если я начну есть мясо, то найдет роскошного поросенка. Думаю, что брошу вегетарианство в гостях у Жерара. Ради этого человека можно и животное съесть».

Лука признается, что злые комментарии и обсуждения в социальных сетях его больше не трогают, а сам он намерен приносить людям как можно больше позитива. В том числе, радовать общественность провокационными фотографиями.

«Методом проб и ошибок понял: главное, что нравится людям, — это я сам, мое тело, мой юмор, — улыбается музыкант. — На гадости не обращаю внимания. Ведь у людей, которые их пишут, всякое может быть в жизни.... И они хотят просто кого-то ущипнуть, потому что самим больно. Отношусь с пониманием и сочувствием. Самые мерзости исходят от тех, у кого закрыта страница».
 
Читайте дальше и смотрите странную фотосессию Луки ЗДЕСЬ!
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