ПОПА - ЗАЧЕТ! ⟩ Асмус впечатлила фанатов снимком в купальнике

Кристина Асмус впечатлила фанатов идеальной стройной фигурой. Кинозвезда отдыхает на Мальдивских островах. Оттуда знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором без стеснения продемонстрировала свою «пятую точку». На фото актриса позирует в откровенном черном купальнике на фоне «бескрайних» синих вод.

«Загораживаю море», — подписала пост знаменитость.

Поклонники Кристины Асмус высоко оценили снимок любимицы, в частности, из-за ее подтянутых сочных ягодиц. Большинство фанатов отметили — их кумир обладает поистине идеальной фигурой. «Какая вы стройная, тростинка просто!»; «Ты вообще когда-нибудь сидела на диете? Откуда такая превосходная фигура?!»; «Тонкая, да звонкая!»; «Орех — зачет!» — написали фолловеры.

Кристина Асмус ФОТО: Instagram