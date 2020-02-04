ВИДЕО ⟩ Эстонский экстрасенс Тене Лаул объяснила, что означают сны

На второй минуте видео телеведущая Пирет Лаос спрашивает экстрасенса, почему одни люди видят сны, а другие нет. «Если человек не видит снов, он слишком много внимания уделяет материальным аспектам своей жизни, будь то работа или зацикленность на деньгах», - говорит Лаул, добавляя, что мечты сбываются у тех, кому удается освободиться от стресса на работе.

Тене подчеркнула, что видеть сны - это хорошо, значит, жизнь человека сбалансирована. «И каждый сон имеет свое значение», - заверила экстрасенс. Она считает, что во сне люди видят важные для них ситуации и возможные способы их решения.

Например, если вы во сне увидели какого-то конкретного человека, то этот человек действительно входит в вашу жизнь, а вы предвидите это. Но есть и другая интерпретация - увиденный во сне человек что-то символизирует.

Телеведущий Роберт Роол признается во время интервью с Тене, что он часто летает во сне. По мнению экстрасенса, это является хорошим знаком. «Это значит, что ты уверен в себе, знаешь, чего хочешь, можешь ясно видеть свою жизнь», - расшифровала сны Лаул.