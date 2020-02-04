ОБНАЖЕННАЯ В ШЛЯПЕ ⟩ Самая востребованная русская модель в Эстонии Инна Жук ошеломила Сеть своими откровенными фото

На своей страничке в Instagram Инна часто публикует снимки с фотосессий и рекламных съемок, радуя и восхищая подписчиков своими безупречным стилем и фигурой. Вчера в ее Instagram появились умопомрачительной красоты фотографии, на которых Инна позирует совершенно обнаженной в море. «Это был последний день лета, - рассказывает Инна об истории незапланированной фотосессии, - у меня была шляпа. Фотограф Кирилл Гвоздев сделал пару кадров, и вот, что получилось. Все спонтанно».