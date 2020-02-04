Вт, 4.02.2020
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ОБНАЖЕННАЯ В ШЛЯПЕ ⟩ Самая востребованная русская модель в Эстонии Инна Жук ошеломила Сеть своими откровенными фото

Модель Инна Жук

ФОТО: Instagram

Модель и косметолога Инну Жук можно увидеть на показах самых известных эстонских дизайнеров. Обычно она закрывает дефиле, выступая самым сочным и высоким аккордом.

На своей страничке в Instagram Инна часто публикует снимки с фотосессий и рекламных съемок, радуя и восхищая подписчиков своими безупречным стилем и фигурой. Вчера в ее Instagram  появились умопомрачительной красоты фотографии, на которых Инна позирует совершенно обнаженной в море. «Это был последний день лета, - рассказывает Инна об истории незапланированной фотосессии, - у меня была шляпа. Фотограф Кирилл Гвоздев сделал пару кадров, и вот, что получилось. Все спонтанно».

Модель Инна Жук

ФОТО: Instagram

Смотрите и наслаждайтесь безупречной красотой

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