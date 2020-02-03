ВИДЕО ⟩ Павел Воля показал лысого Филиппа Киркорова, которого обрил сам

Телеведущий, актер и резидент Comedy Club Павел Воля опубликовал в своем Instagram архивный видеоролик с участием Филиппа Киркорова, на котором поп-король российской эстрады предстал абсолютно лысым, пишет Topnews.
Известно, что съемки клипа к песне "Любовь" прошли в 2010 году и стали совместной работой юмориста и певца над саундтреком ко второй части фильма "Любовь в большом городе", где сам Воля сыграл эпизодическую роль таксиста.
Любопытно, что резидент Comedy Club тогда лично побрил звездного партнера для съемок. В итоге Киркоров обзавелся модной лысиной и новым хитом.
2010 год. Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!,
- подписал ролик шоумен, посмеявшись над своим внешним видом.
Опубликованный юмористом ролик многие интернет-пользователи увидели впервые, назвав его настоящим шедевром. Также подписчики посоветовали Филиппу Киркорову чаще записывать совместные треки с Павлом Волей.
Блин как можно было придумать вообще такой шедевр ms Киркоров,
Лучше бы Филя пел с Волей, чем с Басковым,
Супер просто, давай ещё... требуем продолжения,
- написали подписчики.