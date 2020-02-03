Вт, 4.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Павел Воля показал лысого Филиппа Киркорова, которого обрил сам

Павел Воля

ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущий, актер и резидент Comedy Club Павел Воля опубликовал в своем Instagram архивный видеоролик с участием Филиппа Киркорова, на котором поп-король российской эстрады предстал абсолютно лысым, пишет Topnews.

Известно, что съемки клипа к песне "Любовь" прошли в 2010 году и стали совместной работой юмориста и певца над саундтреком ко второй части фильма "Любовь в большом городе", где сам Воля сыграл эпизодическую роль таксиста.

Любопытно, что резидент Comedy Club тогда лично побрил звездного партнера для съемок. В итоге Киркоров обзавелся модной лысиной и новым хитом.

2010 год. Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!,

- подписал ролик шоумен, посмеявшись над своим внешним видом.

Опубликованный  юмористом ролик многие интернет-пользователи увидели впервые, назвав его настоящим шедевром. Также подписчики посоветовали Филиппу Киркорову чаще записывать совместные треки с Павлом Волей.

Блин как можно было придумать вообще такой шедевр ms Киркоров,

Лучше бы Филя пел с Волей, чем с Басковым,

Супер просто, давай ещё... требуем продолжения,

- написали подписчики.

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