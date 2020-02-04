ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Я теперь рыцарь!» Получающая государственную награду актриса Русского театра рассказала о большой мечте

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 21 февраля на заводе Ноблесснера в Таллинне.

Портал Limon.ee связался с актрисой и узнал о ее ощущениях по этому поводу и еще много интересного.

Любовь Петровна призналась, что принципиально не пользуется Интернетом. Единственное, чему ее научила дочь Ольга – пользоваться Skype, чтобы мать с дочерью могли видеть друг друга, а не только общаться по телефону, так как она живет в Тарту. Но позже Любовь отказалось от использования и этой программы.

Дочь актрисы, Ольга, работает в эстонском коллективе, в Эстонском литературном музее архивариусом, поэтому Любови, по ее мнению, нужно думать на несколько шагов вперед о том, что говорить и как себя вести.

Любовь также рассказала об эстонском и советском Михаиле Бронштейне, которого актриса считает своим хорошим другом и наставником. Однажды академик сказал про актрису, по ее словам, одну очень правильную вещь:

Лапонька, ты долго ориентируешься.

К сожалению, уже два года академик не живет в Таллинне, а Любовь все время ждет весточку от доброго друга. Актриса с радостью бы позвала Михаила Лазаревича составить компанию на прием по случаю награждения.

Актриса Русского театра Любовь Агапова ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Агапова говорит, что даже подумывала о том, чтобы пригласить с собой на прием историка моды Александра Васильева, который однажды по достоинству оценил один из сценических костюмов Любови.

Любовь рассказала, что долго не понимала, есть ли такой персонаж, которого она хотела бы сыграть. Сначала она хотела быть просто хорошей актрисой, но несколько лет назад ей в руки попала пьеса, прочитав которую она поняла:

Это про меня!

Любовь долго пыталась продвинуть эту пьесу на сцену, но пока эти попытки не увенчались успехом.

Мне нужна поддержка, сама я не смогу осилить тот проект, о котором я мечтала несколько лет,

- говорит Агапова.

Есть еще один материал, который ей посоветовала дочь, сказав:

Вот это ты должна сыграть.

Когда Любовь его прочитала, она поняла, что это действительно так – это ее материал. Но пока, к сожалению, тоже поддержки от театра нет.

Одно из самых главных желаний Любови – снять фильм о закулисье театра. Она несколько раз предлагала работникам театра сделать такой проект, но пока продвижений нет. Актриса хочет показать людям, что не только на сцене, но и за кулисами кипит жизнь.