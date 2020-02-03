Названы самые опасные действия в самолете

Авиапассажирам рекомендуют не оставлять ценные вещи на багажных полках. Злоумышленники нередко ждут пока в самолете отключат свет, чтобы вытащить из сумок ноутбуки или наличные деньги попутчиков, пишет «Рамблер».

Помимо этого крайне опасно пить воду из-под крана в туалете, умываться ей или чистить с ней зубы. Все дело в том, что в такой воде обитают «все бактерии и паразиты на свете».

По той же причине путешественникам рекомендуют не прикасаться и к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета: «Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии».