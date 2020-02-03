ОЧЕНЬ ВАЖНО ⟩ Как очистить курицу от гормонов и антибиотиков

«Рамблер» разбирался, как минимизировать вред от такого мяса для человесекого организма.

Не трожь бульон

Большинство специалистов не рекомендуют использовать первый бульон, оставшийся после варки курицы, потому как большая часть токсинов попадает из мяса в воду. Поэтому советуют дождаться закипания воды и заменить ее на новую.

Для духовки

Если будете жарить курицу, обязательно избавьтесь от всех внутренних органов и шкурки, потому как в ней остается также много вредных веществ.

Еще и маринад

При этом можно не только очистить курицу от вредного, но и одновременно ее замариновать. Для этого следует приготовить раствор из 3-4 столовых ложек соли на литр воды и двух ложек лимонного сока. После того, как все это тщательно перемешается, поместите птицу в раствор на 2-3 часа.