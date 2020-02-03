ЗАВИДУЕМ ВМЕСТЕ ⟩ Хелен Адамсон поделилась жарким кадром в розовом купальнике

Многие люди боятся старения, в таком случае, день рождения - уже не праздник. Для меня день рождения всегда был важен. Если капнуть чуть глубже, становится ясно, что в детстве это был мой шанс почувствовать себя особенной и получить больше любви и внимания, чем обычно. У меня остались хорошие воспоминания об этом, поэтому я люблю отмечать дни рождения, получать много маленьких сладких сюрпризов и предлагать то же самое другим. Для меня день рождения - это всегда позитивное событие, хотя возраст и увеличивается.

В последнее время я много думала о том, что от всей души радуюсь тому, что мне уже не двадцать, и что я не готова за молодость отдать жизненный опыт и знания, которые я приобрел на сегодняшний день. Поэтому я благодарна за каждый прошедший год и опыт, и я искренне благодарна тем, кто вспомнил обо мне в этом году. Это много значило и глубоко тронуло меня.

Я благодарна за то, что смогла провести свой день, чувствуя, что меня оберегают и любят. И присланные мне добрые пожелания много значат. Я чувствую, что это был лучший день рождения в моей жизни, и я очень благодарна!