БУДЕМ СМОТРЕТЬ? ⟩ Стало известно, как будет называться новое шоу Ксении Собчак на Первом канале

Проект Ксении носит непривычно длинное название — «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». Уже известно, что несколько выпусков передачи отсняли осенью. В одном из них эксперты, среди которых замечены российские звездные адвокаты Александр Бенхин и Анатолий Кучерена, обсуждали непростую ситуацию сестер Хачатурян, в свое время жестоко убивших отца.

Собчак не делится подробностями нового шоу, за нее это уже сделали правозащитники. «Сегодня был на съемках нового проекта Ксении Собчак. Зная об остроумии Ксении Анатольевны и о современных возможностях монтажа, теперь думаю: куда и от кого мне бежать? А у вас есть предположения о чем будет этот проект?» — делился как-то Кучерена в личном блоге.