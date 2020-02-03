РЕКЛАМА БАУНТИ ⟩ Райский пляж и эстонская красавица: Лиза Линд наслаждается жизнью в Доминикане

Путешествие Лизы началось с Таиланда. Тогда же Лиза впервые показала подписчикам своего молодого человека.

На Таиланде девушка не остановилась. Уже через неделю красотка разгуливала по побережью Майами.

И, кто бы мог подумать, даже солнечный Майами оказался не конечной точкой путешествия! Сейчас красавица наслаждается солнечными ванными и лазурным океаном в Доминикане.