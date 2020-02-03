Полуголая на полу: многодетная мать-одиночка Сильвия Ильвес завалила Сеть пикантными снимками

Эти времена давно прошли. С тех пор Сильвия заметно раскрепостилась, начала активно делиться в Сети подробностями своей личной жизни, стала носить короткую стрижку и меньшее количество одежды, по крайней мере в том, что касается позирования для фото...

Вчера вечером в Instagram Сильвии появилось очередное откровенное фото, на котором она позирует в белье телесного цвета и прозрачная кофта с вышитыми блестками рукавами.

Отметим, что личная жизнь эстонской виолончелистки, выступавшей на «Евровидении» в 2009 году в составе группы Urban Symphony, интересует общественность больше, чем ее творческие успехи. И это не удивительно, ведь Сильвия всегда очень откровенно рассказывает о всех радостях и неурядицах на любовном поприще. Кстати, Сильвия — мать четверых детей. В июне 2019 года она рассталась с отцом своего четвертого малыша, а уже в ноябре стало известно о ее отношениях с гитаристом Паулем Нейцовым.

Правда, судя по всему, отношения их продлились недолго, несмотря на то, что уже на третьей неделе отношений Нейцов сделал виолончелистке предложение.

По словам Ильвес, Нейцов был готов завести детей, переехать в Таллинн и даже бросить курить... По словам Ильвес, ее новый возлюбленный отчаянно нуждался во внимании. Как объяснила женщина, еще в субботу Пауль собирался строить с ней семью, а уже в воскресенье утром проснулся в постели со студенткой.

Он не понимал, почему он не может резвиться в постели с директором школы и студентками, если я еще не приняла решение. И почему же я так расстроена случившимся?

По словам Ильвес, Пауль — человек с удивительно деликатной психикой, и она желает, чтобы однажды он ощутил тепло, которое дарит дом и семья.

Могу представить, как он снова ошпарится о новую женщину, но сейчас он носит маску «у меня все в порядке»,