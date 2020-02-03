ФОТО ⟩ 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA 2020

В число претендентов на премию «BAFTA» в этом году попал и легендарный Аль Пачино. Но с 79-летним актером случился небольшой конфуз.

Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль Пачино споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.

Падение Аль Пачино на церемонии BAFTA 2020 ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images