ФОТО ⟩ 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA 2020

В Лондоне 2 февраля состоялась 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA-2020, где определились потенциальные лауреаты «Оскара». По красной дорожке прошлись множество кинозвезд и прочих знаменитостей, пишет «Сегодня».
В число претендентов на премию «BAFTA» в этом году попал и легендарный Аль Пачино. Но с 79-летним актером случился небольшой конфуз.
Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль Пачино споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.
Папарацци также заметили, какая обувь была на звезде «Крестного отца». Аль Пачино прошелся по красной дорожке в кроссовках New Balance. В Лондон Пачино прилетел вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан.