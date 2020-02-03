Пн, 3.02.2020
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ФОТО ⟩ 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке премии BAFTA 2020

Аль Пачино

ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

В Лондоне 2 февраля состоялась 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA-2020, где определились потенциальные лауреаты «Оскара». По красной дорожке прошлись множество кинозвезд и прочих знаменитостей, пишет «Сегодня». 

В число претендентов на премию «BAFTA» в этом году попал и легендарный Аль Пачино. Но с 79-летним актером случился небольшой конфуз.

Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль Пачино споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.

Падение Аль Пачино на церемонии BAFTA 2020

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

Папарацци также заметили, какая обувь была на звезде «Крестного отца». Аль Пачино прошелся по красной дорожке в кроссовках New Balance. В Лондон Пачино прилетел вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан.

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