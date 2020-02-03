Пн, 3.02.2020
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ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ⟩ Может, любой бюстгальтер будет слишком мал для роскошной груди Зары МакДермотт?

Зара МакДермотт

ФОТО: EMPICS Entertainment/ScanPix

23-летняя участница популярного телешоу в Британии «Остров любви» Зара МакДермотт опубликовала в Instagram соблазнительное фото в бикини, пишет Elu24.

У Зары 1,3 миллиона подписчиков, для которых звезда реалити-шоу в цветном раздельном купальнике является настоящей богиней. Остается только гадать, верхняя часть купальника подобрана не по размеру груди великолепной Зары или просто в Великобритании не нашлось бюстгальтера на сногсшибательную грудь красотки? Но в любом случае такое сексуальное фото не оставит никого равнодушным!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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