ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ⟩ Может, любой бюстгальтер будет слишком мал для роскошной груди Зары МакДермотт?

У Зары 1,3 миллиона подписчиков, для которых звезда реалити-шоу в цветном раздельном купальнике является настоящей богиней. Остается только гадать, верхняя часть купальника подобрана не по размеру груди великолепной Зары или просто в Великобритании не нашлось бюстгальтера на сногсшибательную грудь красотки? Но в любом случае такое сексуальное фото не оставит никого равнодушным!