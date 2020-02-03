Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 февраля

Начинается новая неделя и вместе с ней приходят новые трудности. Советы Павла Глобы помогут преодолеть неурядицы и минимизировать последствия ошибок. Следуйте рекомендациям астрологов для своего знака Зодиака.
Неделя отметится достаточно высоким уровнем беспокойства. Кому-то это придаст больше внимательности, а кому-то придется бороться с негативными эмоциями. Как бы то ни было, следуйте рекомендациям, собранным порталом Woman`s day для каждого из знаков Зодиака. Это поможет не навлекать ан себя новые неприятности в любви и в делах.
Благоприятными днями для Овнов станут такие дни как вторник, среда. В эти два дня можно ходить на собеседования, менять место работы и расширять сферу деятельности. Главное — не забывать про отдых. На буднях можно собраться с друзьями, посетить какое-нибудь людное место, попробовать как следует повеселиться. Нужно уметь снимать напряжение, чтобы не перегорать.
Что касается выходных, то 8 и 9 февраля станут также днями максимально позитивной энергии звезд. Можно будет провести это время так, как того желает сердце и душа, но лучше не забывать про домашние обязанности. Главное, чтобы было постоянно хорошее настроение, поднять которое помогут пять простых способов. В целом неделя должна быть яркой и очень благоприятной для Овнов любого возраста.
Телец
Что до будних дней, то Тельцов ожидают некоторые проблемы на рабочем фронте, причем ситуация будет достаточно необычной. Чтобы избежать опасностей, стоит не погружаться в работу целиком и полностью. Желательно помнить о близких, о домашних заботах и об отдыхе. Самое интересное, что снижения продуктивности не ожидается. Звезды на стороне Тельцов.
Близнецы
Первый блин комом в этот раз, поэтому понедельник из списка позитивных дней стоит вычеркнуть. Это значит, что на поверхность могут всплыть не только страхи, но и самые ужасные привычки, комплексы. Близнецам стоит ответственнее относиться к работе, подписанию бумаг и принятию важных решений. Нужно просто дожить до выходных, сохранив оптимизм, а 8 и 9 числа этих людей будет ждать большой позитив.
На выходных звезды и планеты станут очень позитивными. Можно смело посвящать это время романтике, новым знакомствам, любви, времяпрепровождению с семьей, родными и близкими. Даже почти умершую любовь можно воскресить в это волшебное время. Главное — не сомневаться в том, что чудо возможно. На буднях лучше ограничиться общением и флиртом в социальных сетях.
Рак
Самый лучший способ избежать проблем — это немного сбавить обороты к четвергу-пятнице. Также все будние дни нужно больше двигаться, чтобы не накапливать агрессию и злобу. Кому-то поможет спортзал, а кому-то достаточно будет просто повысить количество проходимого расстояния пешком. На выходных полезной станет смена обстановки, покупки, новые эмоции и знакомства.
Лев
Рабочая неделя для Львов в этот раз станет временем удачи и ярких эмоций, особенно вторник и среда 4 и 5 февраля. Порой негативные установки мешают добиваться желаемого даже в такие дни, но не в этот раз. Львам удастся преодолеть любые препятствия, которых может быть очень много, особенно в конце рабочей недели и даже на выходных. Павел Глоба советует направить свою энергию в позитивное русло.
Если дела встанут и не захотят продвигаться далее, можно подумать о смене сферы деятельности и работы. Для многих Львов это будет непростая неделя из-за перманентных проверок судьбы на прочность. Чтобы неурядицы не отражались на личной жизни, нужно научиться находить компромиссы. Любые неурядицы — это не проклятье, а способ научиться чему-то новому.
Дева
Девам стоит избегать самых мстительных знаков Зодиака и знать, как желание отомстить проявляется у каждого из окружения. Дело в том, что в этот период могут начаться конфронтации, а люди стать более нервными и негативными. Несмотря на это, в целом Девы не потеряют в продуктивности. Это время для них отметится невероятным творческим подъемом.
Что до финансовой активности, то тут представителям данного знака Зодиака придется немного попридержать коней. Лучше остерегаться дорогостоящих приобретений и дачи денег взаймы. Особенно сильно этого стоит остерегаться 4 февраля, когда звезды будут в диссонансе с планетами. Зато в понедельник, пятницу и субботу их энергия станет максимально созидательной, что можно использовать себе во благо.
Весы
Это просто прекрасное время для того, чтобы избавиться от проблем на рабочем фронте. Не стоит ожидать громких побед, но зато можно ждать наступления легкости и получения удовольствия от самой рутинной работы. Также Весам повезет и в любовной сфере. Одиноким представителям знака удастся произвести впечатление на противоположный пол, причем как в реальности, так и в Интернете.
Скорпион
У Скорпионов начинается время, когда можно совершить ошибку там, где на первый взгляд сделать это практически невозможно. Остерегаться негатива и неурядиц можно уже в первые часы понедельника. В этот день лучше включаться в работу и дела осторожно, без спешки и негатива. С людьми стоит решать неурядицы максимально позитивно, не критикуя их и не заставляя чувствовать себя виноватыми.
6 и 7 февраля — дни максимально созидательной энергии звезд. В пятницу и субботу Скорпионам станут известны духовные причины бытовых проблем, откроются глаза на многие рабочие и любовные моменты. Это будет время, когда можно как следует поработать и расслабиться, отдохнуть. Воскресенье тоже станет одним из позитивных дней, в который можно заняться планированием.
Стрелец
Понедельник — время опасностей и неурядиц для представителей этого знака Зодиака. В этот день Павел Глоба советует вести дела только с проверенными, самыми ответственными людьми. Нужно общаться с теми, кому можно доверять. Остальным не стоит показывать своего недоверия. Особенно актуально это в первые пару дней недели. Далее звезды начнут медленно повышать свою энергетику.
Пиком позитива станут выходные. В эти два дня Стрельцам удастся существенно поднять себе настроение. В любовных делах не стоит прыгать с места в карьер, потому что под действием сильных чувств можно наломать дров. Лучше немного сдерживать эмоции и позволять логике вносить свои коррективы в то, что предлагают сделать сердце и интуиция.
Козерог
Сейчас необходимо начинать действовать сообща. Это касается работы и семейных дел. Можно также попробовать завести новые знакомства в бизнесе. В любовных делах Козерогов ждет большая удача. Астролог отмечает, что этих людей ожидает повышенное внимание со стороны противоположного пола. Мир изменится к лучшему, появится новая мотивация и вдохновение.
Водолей
Водолеям стоит воспользоваться эффективными способами укрепления здоровья и удачи. Особенно это касается 8 февраля, когда энергия планет будет деструктивной. На выходных можно почувствовать недомогание и отсутствие сил. Именно поэтому лучше назначать встречи и принимать важные решения только на буднях. Например, 4 или 5 числа, в дни созидательной энергии звезд.
Астролог советует перестать игнорировать проблемы, которые все чаще дают о себе знать. Особенно это касается амурной сферы. Если источником неурядиц являются сами Водолеи, то исправить положение будет не очень сложно, а вот если источник проблем — вторая половинка, то тут уже понадобится максимальная гибкость и осторожность. Не нужно ставить ультиматумы.
Рыбы
Эта неделя будет очень насыщенной, невероятно важной и предельно динамичной. В понедельник, пятницу и субботу настроение звезд будет максимально созидательным. Это значит, что можно будет преуспеть в чем угодно. Павел Глоба советует Рыбам не забывать о том, что помимо усердной работы и дел нужно правильно отдыхать. Гороскоп отдыха поможет набраться сил и побороть усталость.
В отношениях со второй половинкой стоит быть предельно осторожными. Любое неверное слово или эмоция могут спровоцировать шквал негатива, который уже ничем не остановишь. Особенно астролог выделяет 4 февраля. В этот день нужно забыть обо всем, что раздражает во второй половинке, потому что звезды будут в очень негативном положении.