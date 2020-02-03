Пн, 3.02.2020
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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 февраля

Зодиак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Начинается новая неделя и вместе с ней приходят новые трудности. Советы Павла Глобы помогут преодолеть неурядицы и минимизировать последствия ошибок. Следуйте рекомендациям астрологов для своего знака Зодиака.

Неделя отметится достаточно высоким уровнем беспокойства. Кому-то это придаст больше внимательности, а кому-то придется бороться с негативными эмоциями. Как бы то ни было, следуйте рекомендациям, собранным порталом Woman`s day для каждого из знаков Зодиака. Это поможет не навлекать ан себя новые неприятности в любви и в делах.

Овен

Благоприятными днями для Овнов станут такие дни как вторник, среда. В эти два дня можно ходить на собеседования, менять место работы и расширять сферу деятельности. Главное — не забывать про отдых. На буднях можно собраться с друзьями, посетить какое-нибудь людное место, попробовать как следует повеселиться. Нужно уметь снимать напряжение, чтобы не перегорать.

Что касается выходных, то 8 и 9 февраля станут также днями максимально позитивной энергии звезд. Можно будет провести это время так, как того желает сердце и душа, но лучше не забывать про домашние обязанности. Главное, чтобы было постоянно хорошее настроение, поднять которое помогут пять простых способов. В целом неделя должна быть яркой и очень благоприятной для Овнов любого возраста.

Телец

Опасным днём для Тельцов станет 9 февраля, воскресенье. Это значит, что в субботу нужно сделать все, что запланировано на выходные. Стоит встретиться с друзьями, обсудить важные организационные моменты с семьей. В воскресенье лучше просто расслабиться и выкинуть из головы любые мысли о работе. Так не помешает избавиться от злости, зависти и обид при помощи нескольких эффективных способов.

Что до будних дней, то Тельцов ожидают некоторые проблемы на рабочем фронте, причем ситуация будет достаточно необычной. Чтобы избежать опасностей, стоит не погружаться в работу целиком и полностью. Желательно помнить о близких, о домашних заботах и об отдыхе. Самое интересное, что снижения продуктивности не ожидается. Звезды на стороне Тельцов.

Близнецы

Первый блин комом в этот раз, поэтому понедельник из списка позитивных дней стоит вычеркнуть. Это значит, что на поверхность могут всплыть не только страхи, но и самые ужасные привычки, комплексы. Близнецам стоит ответственнее относиться к работе, подписанию бумаг и принятию важных решений. Нужно просто дожить до выходных, сохранив оптимизм, а 8 и 9 числа этих людей будет ждать большой позитив.

На выходных звезды и планеты станут очень позитивными. Можно смело посвящать это время романтике, новым знакомствам, любви, времяпрепровождению с семьей, родными и близкими. Даже почти умершую любовь можно воскресить в это волшебное время. Главное — не сомневаться в том, что чудо возможно. На буднях лучше ограничиться общением и флиртом в социальных сетях.

Рак

Для Раков эта неделя начнется с крайне позитивной ноты. Гармония между планетами и звездами породит большое количество удачи в самых разных сферах. Нужно будет лишь избавиться от лени и апатии, повысив свою энергетику. Этого заряда бодрости должно хватить на всю рабочую неделю, включая даже неблагоприятную пятницу, в которую могут произойти самые разные неурядицы.

Самый лучший способ избежать проблем — это немного сбавить обороты к четвергу-пятнице. Также все будние дни нужно больше двигаться, чтобы не накапливать агрессию и злобу. Кому-то поможет спортзал, а кому-то достаточно будет просто повысить количество проходимого расстояния пешком. На выходных полезной станет смена обстановки, покупки, новые эмоции и знакомства.

Лев

Рабочая неделя для Львов в этот раз станет временем удачи и ярких эмоций, особенно вторник и среда 4 и 5 февраля. Порой негативные установки мешают добиваться желаемого даже в такие дни, но не в этот раз. Львам удастся преодолеть любые препятствия, которых может быть очень много, особенно в конце рабочей недели и даже на выходных. Павел Глоба советует направить свою энергию в позитивное русло.

Если дела встанут и не захотят продвигаться далее, можно подумать о смене сферы деятельности и работы. Для многих Львов это будет непростая неделя из-за перманентных проверок судьбы на прочность. Чтобы неурядицы не отражались на личной жизни, нужно научиться находить компромиссы. Любые неурядицы — это не проклятье, а способ научиться чему-то новому.

Дева

Девам стоит избегать самых мстительных знаков Зодиака и знать, как желание отомстить проявляется у каждого из окружения. Дело в том, что в этот период могут начаться конфронтации, а люди стать более нервными и негативными. Несмотря на это, в целом Девы не потеряют в продуктивности. Это время для них отметится невероятным творческим подъемом.

Что до финансовой активности, то тут представителям данного знака Зодиака придется немного попридержать коней. Лучше остерегаться дорогостоящих приобретений и дачи денег взаймы. Особенно сильно этого стоит остерегаться 4 февраля, когда звезды будут в диссонансе с планетами. Зато в понедельник, пятницу и субботу их энергия станет максимально созидательной, что можно использовать себе во благо.

Весы

Для Весов эта неделя будет поистине волшебной и благоприятной. Начнется и закончится она на максимально благоприятной ноте. Несмотря на это, лучше все равно пользоваться специальными физическими упражнениями для снятия стресса и повышения энергетики. Это поможет данным людям оставаться в тонусе и сохранять продуктивность на протяжении всего времени.

Это просто прекрасное время для того, чтобы избавиться от проблем на рабочем фронте. Не стоит ожидать громких побед, но зато можно ждать наступления легкости и получения удовольствия от самой рутинной работы. Также Весам повезет и в любовной сфере. Одиноким представителям знака удастся произвести впечатление на противоположный пол, причем как в реальности, так и в Интернете.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда можно совершить ошибку там, где на первый взгляд сделать это практически невозможно. Остерегаться негатива и неурядиц можно уже в первые часы понедельника. В этот день лучше включаться в работу и дела осторожно, без спешки и негатива. С людьми стоит решать неурядицы максимально позитивно, не критикуя их и не заставляя чувствовать себя виноватыми.

6 и 7 февраля — дни максимально созидательной энергии звезд. В пятницу и субботу Скорпионам станут известны духовные причины бытовых проблем, откроются глаза на многие рабочие и любовные моменты. Это будет время, когда можно как следует поработать и расслабиться, отдохнуть. Воскресенье тоже станет одним из позитивных дней, в который можно заняться планированием.

Стрелец

Понедельник — время опасностей и неурядиц для представителей этого знака Зодиака. В этот день Павел Глоба советует вести дела только с проверенными, самыми ответственными людьми. Нужно общаться с теми, кому можно доверять. Остальным не стоит показывать своего недоверия. Особенно актуально это в первые пару дней недели. Далее звезды начнут медленно повышать свою энергетику.

Пиком позитива станут выходные. В эти два дня Стрельцам удастся существенно поднять себе настроение. В любовных делах не стоит прыгать с места в карьер, потому что под действием сильных чувств можно наломать дров. Лучше немного сдерживать эмоции и позволять логике вносить свои коррективы в то, что предлагают сделать сердце и интуиция.

Козерог

Козерогам стоит поосторожнее быть в общении с негативными людьми. Существуют признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которыми стоит воспользоваться в неблагоприятное время — в пятницу 7 числа. Удивительно, но неделя начнется с максимально возможной позитивной ноты. Звезды и планеты примут идеальное положение на небе в понедельник.

Сейчас необходимо начинать действовать сообща. Это касается работы и семейных дел. Можно также попробовать завести новые знакомства в бизнесе. В любовных делах Козерогов ждет большая удача. Астролог отмечает, что этих людей ожидает повышенное внимание со стороны противоположного пола. Мир изменится к лучшему, появится новая мотивация и вдохновение.

Водолей

Водолеям стоит воспользоваться эффективными способами укрепления здоровья и удачи. Особенно это касается 8 февраля, когда энергия планет будет деструктивной. На выходных можно почувствовать недомогание и отсутствие сил. Именно поэтому лучше назначать встречи и принимать важные решения только на буднях. Например, 4 или 5 числа, в дни созидательной энергии звезд.

Астролог советует перестать игнорировать проблемы, которые все чаще дают о себе знать. Особенно это касается амурной сферы. Если источником неурядиц являются сами Водолеи, то исправить положение будет не очень сложно, а вот если источник проблем — вторая половинка, то тут уже понадобится максимальная гибкость и осторожность. Не нужно ставить ультиматумы.

Рыбы

Эта неделя будет очень насыщенной, невероятно важной и предельно динамичной. В понедельник, пятницу и субботу настроение звезд будет максимально созидательным. Это значит, что можно будет преуспеть в чем угодно. Павел Глоба советует Рыбам не забывать о том, что помимо усердной работы и дел нужно правильно отдыхать. Гороскоп отдыха поможет набраться сил и побороть усталость.

В отношениях со второй половинкой стоит быть предельно осторожными. Любое неверное слово или эмоция могут спровоцировать шквал негатива, который уже ничем не остановишь. Особенно астролог выделяет 4 февраля. В этот день нужно забыть обо всем, что раздражает во второй половинке, потому что звезды будут в очень негативном положении.

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