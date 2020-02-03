Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 февраля

Самый лучший способ избежать проблем — это немного сбавить обороты к четвергу-пятнице. Также все будние дни нужно больше двигаться, чтобы не накапливать агрессию и злобу. Кому-то поможет спортзал, а кому-то достаточно будет просто повысить количество проходимого расстояния пешком. На выходных полезной станет смена обстановки, покупки, новые эмоции и знакомства.

Лев

Рабочая неделя для Львов в этот раз станет временем удачи и ярких эмоций, особенно вторник и среда 4 и 5 февраля. Порой негативные установки мешают добиваться желаемого даже в такие дни, но не в этот раз. Львам удастся преодолеть любые препятствия, которых может быть очень много, особенно в конце рабочей недели и даже на выходных. Павел Глоба советует направить свою энергию в позитивное русло.

Если дела встанут и не захотят продвигаться далее, можно подумать о смене сферы деятельности и работы. Для многих Львов это будет непростая неделя из-за перманентных проверок судьбы на прочность. Чтобы неурядицы не отражались на личной жизни, нужно научиться находить компромиссы. Любые неурядицы — это не проклятье, а способ научиться чему-то новому.

Дева

Девам стоит избегать самых мстительных знаков Зодиака и знать, как желание отомстить проявляется у каждого из окружения. Дело в том, что в этот период могут начаться конфронтации, а люди стать более нервными и негативными. Несмотря на это, в целом Девы не потеряют в продуктивности. Это время для них отметится невероятным творческим подъемом.

Что до финансовой активности, то тут представителям данного знака Зодиака придется немного попридержать коней. Лучше остерегаться дорогостоящих приобретений и дачи денег взаймы. Особенно сильно этого стоит остерегаться 4 февраля, когда звезды будут в диссонансе с планетами. Зато в понедельник, пятницу и субботу их энергия станет максимально созидательной, что можно использовать себе во благо.

Весы

Для Весов эта неделя будет поистине волшебной и благоприятной. Начнется и закончится она на максимально благоприятной ноте. Несмотря на это, лучше все равно пользоваться специальными физическими упражнениями для снятия стресса и повышения энергетики. Это поможет данным людям оставаться в тонусе и сохранять продуктивность на протяжении всего времени.

Это просто прекрасное время для того, чтобы избавиться от проблем на рабочем фронте. Не стоит ожидать громких побед, но зато можно ждать наступления легкости и получения удовольствия от самой рутинной работы. Также Весам повезет и в любовной сфере. Одиноким представителям знака удастся произвести впечатление на противоположный пол, причем как в реальности, так и в Интернете.

Скорпион