ФОТО ⟩ Милла Йовович родила третьего ребенка

Роды прошли нормально. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Актриса даже нашла в себе силы оповестить поклонников о радостном событии. В Instagram появилось фото счастливой семьи артистки.

Снимок сделан в палате. Милла лежит на больничной койке с новорожденной дочерью на руках. Ее обнимает муж Пол Андерсон, а рядом расположились старшие наследницы пары - 12-летняя Эва и четырехлетняя Дашиэл.

Примечательно, что Йовович не скрывает лицо младенца. Малышку назвали Озиан. В скором времени она с матерью отправится домой.