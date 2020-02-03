НЕ ОТДАМ ВРАГУ ⟩ Как ужинать разным знакам Зодиака

Звезды влияют на всю нашу жизнь — в том числе на режим питания. В обзоре food.inmyroom.ru — полезный и вкусный ужин для каждого знака Зодиака
Расположение звезд в момент рождения оказывает влияние на всю нашу жизнь: на характер, здоровье, привычки. Еда — не исключение: каждому знаку зодиака необходим свой режим питания.
Если одним метаболизм позволяет есть за ужином все, что душе угодно, другим необходимо строго себя ограничивать. В сегодняшнем обзоре рассказываем, как ужинать с пользой и удовольствием, следуя гороскопу.
Овен
Для энергичных Овнов ужин должен быть наименее калорийной трапезой. Если Овен плотно поест вечером, его сон будет неспокойным, а пробуждение — тяжелым. Идеальным вариантом для вечерней трапезы станут овощной или фруктовый салат, кисломолочные продукты, диетическое мясо (например, ягнятина) или нежирная рыба.
Телец
Эмоциональному и взбалмошному Тельцу важно придерживаться режима питания. Ужин должен быть основательным, но более легким, чем обед или завтрак, так как во время сна потребность Тельца в калориях снижается. Предпочтительны мясо и рыба нежирных сортов: лучше не жареные, а тушеные или приготовленные на пару. А вот от пирожных со взбитыми сливками и других калорийных десертов лучше отказаться.
Близнецы
Экстравагантные Близнецы — это те счастливчики, которые могут позволить себе достаточно сытный ужин. Их организм хорошо усваивает белковую и жирную пищу, поэтому выбор блюд для этого знака достаточно велик. Отличный вариант — бобовые: фасоль, нут, горох. А вот углеводы перед сном есть крайне нежелательно: для Близнецов это главный враг стройной фигуры.
Рак
Зодиакальные гурманы Раки, как правило, испытывают максимальный голод ближе к вечеру. Стоит прислушаться к организму и позволить себе плотный и сытный ужин. Главное — избегать острой пищи и завершить трапезу минимум за четыре часа до сна, чтобы не набрать лишние килограммы.
Лев
Гедонисты-Львы умеют наслаждаться вкусной едой и напитками. При таком подходе переедание им не грозит, поэтому они смело могут позволить себе изысканный ужин из нескольких блюд — дома или в ресторане. Дополнить трапезу можно хорошим коньяком, виски или вином.
Дева
Поговорка «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» — вот идеальный режим питания для неутомимых Дев. Конечно, совсем отказываться от ужина не нужно, но стоит сделать его максимально легким. Кисломолочные продукты, легкий овощной салат, немного постной рыбы как нельзя лучше подойдут для вечерней трапезы Девы.
Весы
Переменчивым Весам не подходит жесткий режим питания. Калорийность их ужина должна зависеть от того, что они собираются делать после трапезы. Если большой активности не предполагается, лучше ограничиться легкими блюдами. Но даже если ужин будет сытным, следует снизить количество жиров (животных или растительных). А вот углеводы Весы усваивают хорошо. Не воспрещается во время еды и рюмка благородного коньяка.
Скорпион
Для эстетов-Скорпионов еда — это прежде всего не источник энергии, а удовольствие. После активного рабочего дня они любят вознаградить себя вкусным сытным ужином. При этом им следует налегать на белковую пищу — лучше нежирную рыбу или бобовые. Перед трапезой хорошо выпить бокал сухого вина или мартини — для повышения аппетита и лучшего пищеварения.
Стрелец
Добряки-Стрельцы любят вкусно покушать. Однако за ужином объедаться не стоит — лучше ограничиться легкими блюдами, например, фруктами, овощами, йогуртом со злаками. Если организм требует чего-то более основательного, то допустимы крупы, мясо ягненка, телятина. Главное — избегать жирной свинины, сливочного масла, острого и соленого, чтобы не перегрузить желудок на ночь.
Козерог
Рациональные Козероги знают о правильном питании больше, чем кто-либо: они никогда не объедаются за ужином, а их блюда всегда полезны и сбалансированы. Для вечерней трапезы Козерогам подойдут нежирное мясо и рыба с гарниром из тушеных овощей, а также творог: из него можно приготовить, например, запеканку или сырники. Из алкогольных напитков для вечера лучше предпочесть глинтвейн или пунш.
Водолей
Загадочные Водолеи довольно равнодушны к еде: про завтрак и обед они еще помнят, а вот ужином часто пренебрегают. И совершенно зря: этому знаку ужинать просто необходимо, так как голодный желудок не способствует хорошему сну. Для вечерней трапезы подойдут тушеные или паровые овощи, нежирная рыба или курица, гречневая каша. Позволительна и небольшая порция алкоголя, а вот десерты лучше приберечь на завтра.
Рыбы
Гурманы-Рыбы физически не способны сидеть на диетах, и если вечерняя трапеза будет скудной, скорее всего, Рыбы ночью пойдут к холодильнику и наверстают упущенное. Чтобы этого не случилось, им просто необходимо плотно поужинать. Отличным выбором будут нежирные мясо или рыба с гарниром (овощным или крупяным). Важное условие — поужинать за 3–4 часа до сна и после трапезы не сидеть перед телевизором, а заняться чем-то более активным.