НЕ ОТДАМ ВРАГУ ⟩ Как ужинать разным знакам Зодиака

Расположение звезд в момент рождения оказывает влияние на всю нашу жизнь: на характер, здоровье, привычки. Еда — не исключение: каждому знаку зодиака необходим свой режим питания.

Если одним метаболизм позволяет есть за ужином все, что душе угодно, другим необходимо строго себя ограничивать. В сегодняшнем обзоре рассказываем, как ужинать с пользой и удовольствием, следуя гороскопу.

Овен