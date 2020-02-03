Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

Не сдавайтесь, даже если будет казаться, что ретро-Меркурий путает все карты. Двигайтесь в сторону любви и весны в одном ритме со Вселенной, и тогда все устроится лучшим образом.

Овен

Гороскоп любви обещает Овнам бурный и продолжительный роман. Он начнется неожиданно и удивит всех вокруг. Появится порыв срочно заняться личной жизнью и добиться внимания со стороны интересующего человека. Звезды дают зеленый свет, причем чем напористее будут Овны, тем быстрее они получат желаемое. Правда, ничего не значащих интрижек лучше избегать. Особенно если сердце занято — в таком случае нужно ценить свое счастье.

Телец

Февраль Тельцов пройдет под чутким контролем Марса, и это дает им определенного рода карт-бланш. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не руководствоваться принципом «синицы в руках»: сейчас возможно либо все, либо ничего. Если есть неудовлетворенность отношениями, обязательно нужно принять меры по улучшению ситуации. Любые перемены и начинания имеют хорошие шансы на успех. Но есть одно условие — начинать нужно прямо с понедельника.

Близнецы

Для личной жизни неделя у Близнецов не очень благоприятная — есть риск поссориться с любимым человеком и получить скандал на ровном месте. И всего лишь из-за того, что у Близнецов может быть плохое настроение, а у второй половинки — подозрения и вспышки ревности. Рецепт счастья на эту неделю — переключиться на какие-нибудь далекие от любви дела. Только при наличии постоянной занятости получится спасти любовную лодку в разгар страстей.

Рак

Любовный гороскоп обещает Ракам приятные события в романтических отношениях. Есть большие шансы на обретение крепкой и взаимной любви. Другими словами — все, что начнется на этой неделе, будет надолго и всерьез. В связи с этим астрологи советуют всем Ракам хорошо обдумать свою личную жизнь: кому-то пора приглядеться к идеальному спутнику, другим — спланировать свадьбу, третьим — составить коллаж желаний, а кому-то — решиться и высказать претензии.

Лев

На этой неделе многие Львы утратят царскую осанку и стать, погрязнув в сомнениях и страхах. Все просто: наступает ретроградный Меркурий. Многочисленные проблемы и интрижки видят звезды в гороскопе Львов на февраль. Но далеко не все из них воплотятся в жизнь, поскольку для этого понадобится оказаться в нужное время в нужном месте. Астрологи советуют чаще прислушиваться к себе и подмечать необычные вещи, происходящие вокруг: Вселенная подскажет правильный путь к счастью и накажет всех, кто вздумает помешать.

Дева