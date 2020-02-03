ФАРФОРОВАЯ СТАТУЭТКА ⟩ Певица Элина Нечаева в бикини цвета страсти продемонстрировала безупречное тело

Эстонская оперная певица Элина Нечаева (28) опубликовала в своем Instagram очередное умопомрачительное фото. Как мы уже писали ранее, Элина проводит зимний отпуск на Шри-Ланке - «на краю света», как она сама и написала.
На новой фотографии, восхитившей тысячи подписчиков, Элина в красном бикини стоит в позе йоги, которая называет поза дерева или врикшасана. Поза Элины дает великолепную возможность любоваться ее точеной фигуркой. А за ней шумит океан.
«Ты никогда не обретешь душевное спокойствие, пока не прислушаешься к своему сердцу, сказал однажды Джордж Майкл, - подписала Элина фотографию. - Иногда нелегко пробираться сквозь заросли и лабиринты разума, чтобы наконец услышать голос сердца».