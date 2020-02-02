Для каких знаков Зодиака будет самым успешным 2020 год?

Земные знаки — Козерог, Телец, Дева

Согласно восточному гороскопу, в 2020 году особенно повезет земным знакам, в первую очередь Козерогу, затем Тельцу и Деве. Знаменитая земная троица, используйте время в 2020 году по максимуму и не упустите свой шанс перейти на новый этап развития.

Козерог почувствует себя относительно спокойно в 2020 году. Хотя планета Сатурн движется в Козероге в течение последних 2 лет, создавая определенные трудности для представителей этого знака, но в 2020 год будет ознаменован как время абсолютной победы над всем, полного счастья, прекрасное время, которое значительно облегчит жизнь Козерогу, подарит новые возможности преуспеть во всем, поэтому Козероги, внимание, выработайте в 2020 году прочную основу для последующего 12-летнего цикла.

2020 год для Тельца время новых открытий собственных возможностей. Хватит почивать на лаврах нажитого, пришло время двигаться вперед. Наступает время как для активной учебы, так и для путешествий. Особо предприимчивые Тельцы смогут совместить приятное с полезным. Новые проекты, связанные с зарубежными поездками, новые знакомства, новые эмоции и знания помогут Тельцам выйти на новый профессиональный уровень.

2020 год для Девы — это хорошее время для создания семьи. Старые отношения перейдут на новый этап развития, но возможны и новые знакомства, которые будут со счастливым концом, звоном хрустальных бокалов и признаний в любви.

Водные знаки — Скорпион, Рак, Рыбы

2020 год хорош и для знаков стихии Воды, таких как Скорпион, Рак и Рыбы.

Рак должен научиться дипломатии и компромиссу, 2 основы для легкого и ненавязчивого движения в профессиональном развитии.

Скорпиону в 2020 году повезет на новые знакомства. Это хороший год для открытия нового бизнеса, налаживание контактов.

Что касается Рыб, то высока вероятность завести новых друзей, а также возможность принять участие в новом проекте. В целом, год для Рыб очень позитивный во многих отношениях.

Огненные знаки — Овен, Лев, Стрелец

Что касается знаков стихии Огня и Воздуха, то давайте начнем с Овна — Карьерные проблемы будут беспокоить Овна уже в начале года, но не стоит опускать руки.

Считайте это возможностью для профессионального роста. Продвижение по служебной лестнице вам будет гарантировано, если забудете про свою импульсивность и заносчивость.

Для Льва — могут быть актуальны темы, связанные со здоровьем, сменой работы или с работой в целом. В этом году у Льва будет много работы, поэтому стоит заранее запланировать свой отпуск, чтобы не забыть про него, за кучей офисной работы.

Для Стрельцов это хороший год пополнить свой тугой кошелек. Заработаете столько, но и также все спустите на покупки.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолеи

Знакам стихии Воздуха следует знать, что 2020 год — это год трансформации, духовного роста, обновления.

Близнецам предоставляется возможность начать новое дело, внести значимые изменения в существующие проекты. Требуется новое видение дела. Прошлое должно остаться в прошлом! Двигайтесь вперед!

Весы смогут решить проблему с квартирным вопросом в 2020 году. Будет возможность поменять, купить или расширить дом в этом году, ожидаются пополнения в семье.