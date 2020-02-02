Вс, 2.02.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, какую вечеринку для своих подчиненных закатил самый известный бизнесмен Эстонии Олег Гросс

В субботу в Ракверском спортхолле состоялась новогодняя корпоративная вечеринка фирмы AS OG Elektra, владельцем которой является Олег Гросс.

Дорогие, этот праздник для вас!

- сказал Гросс работникам предприятия, партнерам, друзьям и близким в самом начале праздника, который закончился только под утро.

Гостям предлагалось много еды и напитков, а развлекали гостей Анне Вески, британская группа East 17 и нидерландская группа Royal Band. Ведущим вечера был актер Индрек Таалмаа.

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