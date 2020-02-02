«Малышка — копия папа»: Нюшу с подросшей дочкой навестила сестра

Вместе с наследницей артистка часто путешествует. Недавно звездная семья отдохнула в Майами.

Вернувшись домой, Нюша встретилась со своей сестрой Марией Шурочкиной. Она является синхронисткой и олимпийской чемпионкой. Более того, в прошлом году девушка подтвердила, что встречается с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Правда, сам певец не стал комментировать данную информацию. Как оказалось, сестры давно не виделись. Мария провела с племянницей и артисткой почти целый день.

Исполнительница хита «Выбирать чудо» решила сделать фото в домашней обстановке на память. Нюша предстала без макияжа в теплом объемном свитере. На руках она держала подросшую дочку. У Симбы уже так сильно отрасли волосы, что их можно завязывать в хвост. Мария тоже отказалась от косметики. Спортсменка выглядела счастливой на снимках.

Малышка решила сделать селфи, дабы запомнить, как выглядит тётя, которая пообещала отныне приезжать почаще… Олимпийские чемпионы, они такие,

— поделилась певица.