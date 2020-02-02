Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов в России. Ее прогнозы помогают тысячам людей привлекать больше удачи в свою жизнь и успешно обходить стороной преграды в разных сферах, пишет Dailyhoro.
Здоровье и удача стоят во главе всего. Без здоровья человек не может ни полноценно работать, ни в полной мере наслаждаться жизнью. Удача же всегда вносит свою лепту в формирование нужной нам реальности. Звезды и планеты в начале февраля будут созидательными, поэтому лишить нас удачи и хорошего самочувствия можем только мы сами.
Овен
У каждого из Знаков Зодиака своя определенная мотивация. У Овнов она всегда неисчерпаема, потому что эти люди имеют большой набор целей. На неделе с 3 по 9 число лучше немного сузить список целей и стать чуть менее амбициозными. Стоит сфокусироваться на самом главном, а все побочные цели пока оставить на потом. Нужна полная сосредоточенность и вовлеченность.
В работе Овнам лучше приготовиться к динамичной неделе. У представителей данного Знака Зодиака есть шансы одержать победу, приложив к этому минимум усилий. В любовной сфере ситуация будет менее благоприятная, но на выходных звезды помогут восстановить позитивный настрой в любви и в семейной обстановке.
Телец
В финансовых и рабочих вопросах не стоит торопиться. Благоприятно отражаться на удаче будут долгосрочное планирование, осторожность и вера в себя. В конце рабочей недели в трудных ситуациях можно положиться на интуицию, которая будет усилена созидательным настроением звезд и планет. Это очень благоприятная неделя для усердного труда, заключения сделок, а также дорогостоящих покупок.
Для достижения наилучших результатов в делах Тельцам придется бороться с апатией и усталостью. В любовной сфере придется определиться со своими чувствами. На этой неделе Тельцам удастся понять, как они относятся к тому или иному человеку — нужны им отношения или нет. Ответы будут появляться постепенно.
Близнецы
В самом начале недели звезды и планеты будут не в самом лучшем положении, поэтому Близнецам придется столкнуться с некоторыми трудностями в делах, работе, любви. Возможно, стоит пересмотреть некоторые приоритеты и жизненные принципы.
К концу недели энергетика стабилизируется, поэтому можно будет работать и заниматься любыми делами, не отвлекаясь ни на что вокруг. На выходных Близнецам не помешает смена обстановки. Деловые или личные поездки поднимут настроение, как и умеренный шопинг, развлечения, новые знакомства, флирт и романтика. Семейным людям можно побыть рядом с близкими.
Рак
На этой неделе Ракам стоит избегать ссор и конфликтов: негатив будет крайне разрушительно влиять на удачу и на будущее в целом. Можно доругаться до расставания со второй половинкой или до увольнения на работе. Обиды будут крайне разрушительными для энергетики этих людей. Желательно оставить все плохое позади, чтобы не превращать небольшие неурядицы в проблемы вселенского масштаба.
Любые проблемы начинаются именно с неполадок в энергетике, поэтому желательно повышать ее уровень прогулками на свежем воздухе, приятным общением, любимыми занятиями.
Лев
На этой неделе звезды и планеты будут вести себя неоднозначно и непредсказуемо, что может привести к появлению у Львов новых негативных вирусных программ. Побороть их помогут самостоятельность и умение доверять внутреннему голосу. Удача отвернется от Львов, если они будут злоупотреблять помощью окружающих и перекладывать на них свою ответственность.
Стоит остерегаться лицемерия и лжи со стороны коллег и незнакомцев. Людей, которые не заслужили доверия, лучше избегать. Звезды и планеты советуют избегать повышенной активности и инициативности в любви: пусть все происходит так, как того захочет судьба.
Дева
У Дев наступает очень яркий период, когда удача будет рядом почти постоянно. Это благоприятный период для осуществления задуманного и воплощения в жизнь самых амбициозных планов. В финансовой сфере неделя пройдет под эгидой созидательной энергии, которая позволит Девам обрести новую мотивацию и желание идти вперед.
Сейчас не нужно слишком много думать о том, что будет потом, лучше сфокусироваться на том, что есть в жизни сейчас. Ключом к успеху может стать другой человек. Возможно, Девы найдут для себя кого-то, кто сможет воодушевить их на великие свершения, дать смелость и веру в свои силы. Эта неделя поможет пролить свет на то, что до сих пор было неизвестным, — на правду, которую кому-то выгодно было скрывать.
Весы
Астролог отмечает, что планеты и звезды 3 и 4 февраля будут находиться в крайне неблагоприятном положении для этого Знака Зодиака. Это может отрицательно сказаться на умении Весов зарабатывать и тратить деньги. Все покупки желательно перенести на пятницу или субботу.
В любви Весов ждут новые приятные открытия. Возможно, кто-то из окружения признается в нежных чувствах или в симпатии, а может, выразит свое восхищение талантами. Воспринимать это нужно не как лесть, а как правду. В неблагоприятные дни или минуты следует больше отдыхать и меньше переживать из-за пустяков. Это главное правило для тех, кто хочет оставаться на гребне волны.
Скорпион
Скорпионам удастся изменить свою жизнь к лучшему за эти семь дней, так как звезды и планеты будут крайне созидательными на протяжении всего этого времени.
Чтобы больше везло в любовной сфере, необходимо избегать ревности и лжи со своей стороны. Лучше пристально следить за своими мыслями, ведь они материальны. Всем, кто находится в поисках второй половинки, желательно сохранять оптимизм и делиться им с окружающими. Это позволит показать себя с лучшей стороны и оставить о себе приятное первое впечатление.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе станут более харизматичными и обаятельными, потому что энергетика звезд и планет будет очень мощной, созидательной и яркой. Стрельцам удастся найти себе вторую половинку, либо перевести отношения на новый, совершенно иной уровень. Можно использовать эти семь дней для признаний в любви, совместного планирования, развлечений, нестандартных свиданий.
В конце рабочей недели звезды могут стать немного негативными, поэтому 6 и 7 февраля лучше пользоваться заговорами на удачу перед важными событиями. Если таковых не ожидается, то можно не переживать, ведь в привычной работе и делах все останется на своих местах. На выходных полезны будут покупки, смена стиля, новые знакомтва.
Козерог
Козерогам придется смотреть далеко за горизонт. На этой неделе оглядываться назад нежелательно. Нужно поверить в себя и жить завтрашним днем, чтобы не вспоминать о прошлых ошибках и отрицательных эмоциях. Пришло время действовать. Этот период будет очень динамичным и благоприятным, поэтому его можно полностью посвятить работе.
В любви Козерогов также могут ожидать новые приятные победы, но и в амурной, и в деловой сферах важно иметь в запасе много сил. Мантра силы и энергии снабдит Козерогов дополнительным «бензобаком», который при желании можно будет активизировать в любой удобный момент. Также звезды советуют не терять веру в то, что всё получится, ведь только так порой нам удается оставаться на волне успеха.
Водолей
Водолеям стоит остерегаться общения с негативными людьми, токсичными личностями и врагами.
На этой неделе нужно показать всем силу своего характера. Но это не значит, что про компромиссы стоит забыть. Иногда полезно завершить войну ещё до ее начала. Это поможет сохранить ценные ресурсы: время, деньги, энергию. На выходных стоит провести время с близкими, навестить родителей, побыть рядом со второй половинкой.
Рыбы
Самым негативным днем этой недели для Рыб станет понедельник. Чтобы избежать неприятностей 3 февраля, можно воспользоваться пятью сильными заговорами на удачу. Если что-то пойдет не так в другие дни, то эти же заговоры помогут преодолеть проблемы. На этой неделе стоит сфокусироваться на получении новых навыков, знаний. Очень полезно смотреть обучающие видео в интернете. Можно удаленно совершать покупки.
В общении с противоположным полом будет царить полное взаимопонимание. Заводить новые знакомства станет гораздо проще. В первые дни недели Рыб ждут серьезные внутренние конфликты и дисгармония. В любви это приведет к ссорам и неполадкам, возможны даже расставания. Но не стоит заранее бить тревогу. Дар убеждения поможет Рыбам вселить в окружающих уверенность и спокойствие.