Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года

Лев

На этой неделе звезды и планеты будут вести себя неоднозначно и непредсказуемо, что может привести к появлению у Львов новых негативных вирусных программ. Побороть их помогут самостоятельность и умение доверять внутреннему голосу. Удача отвернется от Львов, если они будут злоупотреблять помощью окружающих и перекладывать на них свою ответственность.

Стоит остерегаться лицемерия и лжи со стороны коллег и незнакомцев. Людей, которые не заслужили доверия, лучше избегать. Звезды и планеты советуют избегать повышенной активности и инициативности в любви: пусть все происходит так, как того захочет судьба.

Дева

У Дев наступает очень яркий период, когда удача будет рядом почти постоянно. Это благоприятный период для осуществления задуманного и воплощения в жизнь самых амбициозных планов. В финансовой сфере неделя пройдет под эгидой созидательной энергии, которая позволит Девам обрести новую мотивацию и желание идти вперед.

Сейчас не нужно слишком много думать о том, что будет потом, лучше сфокусироваться на том, что есть в жизни сейчас. Ключом к успеху может стать другой человек. Возможно, Девы найдут для себя кого-то, кто сможет воодушевить их на великие свершения, дать смелость и веру в свои силы. Эта неделя поможет пролить свет на то, что до сих пор было неизвестным, — на правду, которую кому-то выгодно было скрывать.

Весы

Астролог отмечает, что планеты и звезды 3 и 4 февраля будут находиться в крайне неблагоприятном положении для этого Знака Зодиака. Это может отрицательно сказаться на умении Весов зарабатывать и тратить деньги. Все покупки желательно перенести на пятницу или субботу.

В любви Весов ждут новые приятные открытия. Возможно, кто-то из окружения признается в нежных чувствах или в симпатии, а может, выразит свое восхищение талантами. Воспринимать это нужно не как лесть, а как правду. В неблагоприятные дни или минуты следует больше отдыхать и меньше переживать из-за пустяков. Это главное правило для тех, кто хочет оставаться на гребне волны.

Скорпион

Скорпионам удастся изменить свою жизнь к лучшему за эти семь дней, так как звезды и планеты будут крайне созидательными на протяжении всего этого времени.

Чтобы больше везло в любовной сфере, необходимо избегать ревности и лжи со своей стороны. Лучше пристально следить за своими мыслями, ведь они материальны. Всем, кто находится в поисках второй половинки, желательно сохранять оптимизм и делиться им с окружающими. Это позволит показать себя с лучшей стороны и оставить о себе приятное первое впечатление.

Стрелец