Вс, 2.02.2020
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Певица МакSим приготовила утешительный подарок для своих поклонников после новости об уходе

МакSим.

ФОТО: Промо

Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что любимая всеми певица покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем после аварии в 2019 году. Однако менеджер отметила, что они приготовили для поклонников небольшой бонус, пишут Аргументы.

В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время,

- поделилась директор певицы.

Ранее Маргарита Соколова рассказала, что по рекомендации врачей МакSим уходит в бессрочный отпуск, начиная с 1 февраля. При этом все концерты и мероприятия с участием певицы будут отменены.

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