Певица МакSим приготовила утешительный подарок для своих поклонников после новости об уходе

Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что любимая всеми певица покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем после аварии в 2019 году. Однако менеджер отметила, что они приготовили для поклонников небольшой бонус, пишут Аргументы.