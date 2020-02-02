Лучший помощник Дев - логика, а Тельцам стоит отправиться в путешествие: гороскоп на 2 февраля

Начинать новые дела следует с осторожностью, поскольку легко совершить ошибку, переоценив свои силы. Хороший день для неформального общения, контактов со старыми знакомыми, обсуждения актуальных проблем и планов на будущее. Вероятны удачные решения, касающиеся финансов, выгодные покупки и подарки. Юным особам не следует быть слишком впечатлительными, поскольку есть шанс попасть как под позитивное, так и под негативное влияние, пишет Дворец.
В сфере романтических и семейных отношений позитивные тенденции чрезвычайно сильны. Не упустите возможность провести время с любимым человеком, поговорить по душам, признаться в своих чувствах. Возможны встречи с давними знакомыми, в некоторых случаях соблазн вернуться к прошлому, возродить старые отношения будет очень велик.
Овен
Возможны значительные профессиональные успехи, достижение поставленных целей не станет для вас неразрешимой проблемой. Удачно пройдут деловые переговоры, можно получить предложения о сотрудничестве, сменить работу на более высокооплачиваемую. Высока вероятность денежных поступлений, дамы могут рассчитывать на недорогие, но приятные подарки.
Отношения в семье хороши и гармоничны, вы легко находите общий язык с родственниками, не допускаете конфликтов и ссор. Обязательным условием прогресса в романтических отношениях является проявление инициативы с вашей стороны. Торопитесь озвучивать свои желания – это кратчайший путь к их исполнению.
Телец
Этот день связан с некоторым снижением профессиональной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с коллегами не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; некоторые представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание руководства.
В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав родственникам о своих планах, вы наверняка получите их поддержку.
Близнецы
Растет ваш авторитет в глазах коллег и деловых партнеров, что сулит и увеличение доходов, и скорый профессиональный рост. Сегодня многое будет зависеть от вашей способности быстро принимать решения, действовать так, как подсказывают интуиция и здравый смысл. Нежелательно слепо следовать советам, торопиться исполнять чужие распоряжения, не обдумав их как следует.
День подходит как для делового общения, так и для встреч с друзьями и любимым человеком, семейных праздников и торжеств. В решении задач любого рода помогут фантазия и творческий подход; прокладывая новые пути к цели, вы можете обнаружить немало интересного.
Рак
Неприятности не исключены, но ни одна из них не будет иметь долгосрочных последствий. Не упустите возможность совместить приятное с полезным, получить новые впечатления и заодно повысить свою профессиональную квалификацию. На работе у вас могут появиться новые обязанности, не слишком приятные, но весьма интересные. Финансовая картина благоприятна, можно делать покупки и инвестиции.
Вы легко ладите с людьми, справляетесь с проблемами, которые еще совсем недавно мешали вам найти общий язык с близкими. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно, возможны новые знакомства, которые приведут к серьезным изменениям в вашей жизни.
Лев
Обдумывая новые перспективы и возможности, не забывайте и о своих повседневных обязанностях: невнимательность при их выполнении может привести к серьезным проблемам. Однообразная работа, не требующая ни творческого подхода, ни оригинальных решений, кажется невыносимо скучной, но выполнять ее все же придется. Во второй половине дня могут поступить весьма интересные предложения как делового, так и личного характера; вы наверняка порадуетесь вниманию, которое уделяют вам окружающие.
И приятным, и полезным окажется посещение светского мероприятия – можно познакомиться с интересными людьми, найти единомышленников, да и просто напомнить знакомым о том, насколько удивительной во всех отношениях личностью вы являетесь.
Дева
Позитивные тенденции сильны, и, хотя некоторые трудности все же не исключены, этот день наверняка будет для вас приятным. В профессиональной сфере складывается ситуация, позволяющая добиться перемен к лучшему или приступить к покорению новой карьерной вершины. Порадует состояние финансовых дел, появится возможность увеличить свои доходы или правильно распорядиться ими.
Вашими надежными помощниками в личной жизни будут логика и здравый смысл. Именно благодаря этим похвальным качествам вы сможете избежать неприятных ситуаций, сохранить замечательные отношения с близкими и уберечь любимого человека от ошибок.
Весы
Не самая благоприятная ситуация складывается в профессиональной сфере: велика вероятность ошибок и просчетов, досадных недоразумений. Следует действовать осторожно, если вы принимаете участие в долгосрочных проектах или имеете дело с людьми, которые неохотно меняют свое мнение. Есть шанс найти новых партнеров или привлечь на свою сторону тех, кто совсем недавно занимал нейтральную позицию. Недавние недоброжелатели наверняка захотят убедить вас в своей лояльности, но вряд ли этого введет кого-то в заблуждение.
Массу удовольствия Весы смогут получить от посещения праздников и торжеств, участия в светских мероприятиях. Путешествуйте вместе с членами семьи или любимым человеком – их компания сделает любую поездку незабываемой.
Скорпион
Деловая сфера находится под влиянием благоприятных тенденций, а это значит, что у вас есть шанс добиться больших побед и грандиозных успехов. Можно без сомнений и страха опираться на проверенных союзников и деловых партнеров – они не откажут вам в помощи и поддержке, постараются наилучшим образом выполнить ваши распоряжения. Расходы не исключены, но жалеть о них вам наверняка не придется.
Стремление к новым впечатлением и неисчерпаемое жизнелюбие влечет вас к необычным занятиям, активному отдыху, творческим поискам. Возможны новые знакомства, неожиданные встречи со старыми друзьями; в любом случае, скучать вам наверняка не придется.
Стрелец
Хотя ваши действия далеко не всегда можно назвать обдуманными, а решения взвешенными, в этот день вы наверняка сможете добиться успехов. Благодарить за это следует не только себя, но и своих старых друзей, деловых партнеров и единомышленников. День очень хорош для сотрудничества в любой сфере, неформального общения, отдыха в приятной компании.
Ваш жизненный потенциал высок, а обаяние неотразимо; не приходится сомневаться, что в любом обществе вы будете желанным гостем. Домашние дела и семейные проблемы могут потребовать внимания, но с ними вы справитесь в кратчайшие сроки. Возможны удачные покупки, не исключено возвращение старых долгов.
Козерог
Уникальное сочетание решительности и умения ждать, свойственных Козерогам, сегодня позволит представителям данного знака добиться успехов и воплотить в жизни самые смелые свои замыслы. Наступает благоприятный момент для заключения долгосрочных сделок, проведения переговоров, связанных со сменой работы или касающихся сотрудничества на необычных, но удобных для вас условиях.
Стремление во всех своих действиях руководствоваться логикой и здравым смыслом может сыграть злую шутку с теми, кто связан романтическими отношениями с особами эмоциональными, впечатлительными и ранимыми. Постарайтесь понять любимого человека, даже если мотивы его поступков вам не близки: шанс найти общий язык весьма велик.
Водолей
День приятный, но не лишенный некоторых проблем. Наиболее значительные трудности будут связаны с работой – вам придется приложить усилия, чтобы сохранить свой профессиональный авторитет, вовремя исправить допущенные ошибки, одержать верх над конкурентами. Есть возможность неплохо заработать или заключить выгодную сделку; при проведении любых коммерческих операций не пренебрегайте советами и помощью более опытных людей.
В поездах могут возникнуть недоразумения, мелкие затруднения. Звезды рекомендуют вам спокойный отдых, неутомительные приятные занятия, процедуры, способствующие восстановлению физических и душевных сил. В личной и семейной сферах проблемы маловероятны.
Рыбы
Позитивные тенденции сильны, жизненный потенциал высок, а возможности ваши почти безграничны. Настало время осуществлять свои планы, даже если ради этого придется вступить в открытую борьбу с недоброжелателями. Есть шанс получить поддержку влиятельных людей, добиться успеха при обращении в государственные инстанции и вышестоящие организации. Можно заключать крупные сделки, покупать дорогие вещи.
Не всегда вы сможете правильно оценить мотивы, которыми руководствуются в своих поступках близкие люди. Однако это не приведет ни к ссорам, ни к серьезным разногласиям. Много приятных эмоций получат те, кто решит в этот день посетить увеселительное заведение или отдохнуть на природе в компании друзей.