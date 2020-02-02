Лучший помощник Дев - логика, а Тельцам стоит отправиться в путешествие: гороскоп на 2 февраля

И приятным, и полезным окажется посещение светского мероприятия – можно познакомиться с интересными людьми, найти единомышленников, да и просто напомнить знакомым о том, насколько удивительной во всех отношениях личностью вы являетесь.

Дева

Позитивные тенденции сильны, и, хотя некоторые трудности все же не исключены, этот день наверняка будет для вас приятным. В профессиональной сфере складывается ситуация, позволяющая добиться перемен к лучшему или приступить к покорению новой карьерной вершины. Порадует состояние финансовых дел, появится возможность увеличить свои доходы или правильно распорядиться ими.

Вашими надежными помощниками в личной жизни будут логика и здравый смысл. Именно благодаря этим похвальным качествам вы сможете избежать неприятных ситуаций, сохранить замечательные отношения с близкими и уберечь любимого человека от ошибок.

Весы

Не самая благоприятная ситуация складывается в профессиональной сфере: велика вероятность ошибок и просчетов, досадных недоразумений. Следует действовать осторожно, если вы принимаете участие в долгосрочных проектах или имеете дело с людьми, которые неохотно меняют свое мнение. Есть шанс найти новых партнеров или привлечь на свою сторону тех, кто совсем недавно занимал нейтральную позицию. Недавние недоброжелатели наверняка захотят убедить вас в своей лояльности, но вряд ли этого введет кого-то в заблуждение.

Массу удовольствия Весы смогут получить от посещения праздников и торжеств, участия в светских мероприятиях. Путешествуйте вместе с членами семьи или любимым человеком – их компания сделает любую поездку незабываемой.

Скорпион

Деловая сфера находится под влиянием благоприятных тенденций, а это значит, что у вас есть шанс добиться больших побед и грандиозных успехов. Можно без сомнений и страха опираться на проверенных союзников и деловых партнеров – они не откажут вам в помощи и поддержке, постараются наилучшим образом выполнить ваши распоряжения. Расходы не исключены, но жалеть о них вам наверняка не придется.

Стремление к новым впечатлением и неисчерпаемое жизнелюбие влечет вас к необычным занятиям, активному отдыху, творческим поискам. Возможны новые знакомства, неожиданные встречи со старыми друзьями; в любом случае, скучать вам наверняка не придется.

Стрелец

Хотя ваши действия далеко не всегда можно назвать обдуманными, а решения взвешенными, в этот день вы наверняка сможете добиться успехов. Благодарить за это следует не только себя, но и своих старых друзей, деловых партнеров и единомышленников. День очень хорош для сотрудничества в любой сфере, неформального общения, отдыха в приятной компании.

Ваш жизненный потенциал высок, а обаяние неотразимо; не приходится сомневаться, что в любом обществе вы будете желанным гостем. Домашние дела и семейные проблемы могут потребовать внимания, но с ними вы справитесь в кратчайшие сроки. Возможны удачные покупки, не исключено возвращение старых долгов.

Козерог