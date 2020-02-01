Сб, 1.02.2020
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Горячие заявления Мадонны на концертах повергли фанатов в шок

Мадонна

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Певица презентовала в Лондоне свое шоу «Мадам Х» в поддержку нового альбома, сообщает Пятый канал.

Несмотря на то, что легендарной певице Мадонне уже 61 год, она до сих пор не прочь обсудить пикантные темы, особенно со зрителями концерта со сцены. Во время последнего выступления в Лондоне звезда шокировала поклонников своими «горячими» заявлениями, пишет Теleprogramma.pro.

Во время выступления на стадионе Лондона «Палладиум» Мадонна без доли стеснения спросила слушателей, как они относятся к маленьким по размеру мужским половым органам.

«Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не знаю, никогда ничего не имела с такими. Вы ведь знаете, что размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!» — декларировала певица со сцены.

В ходе двухчасового шоу прозвучало еще много провокационных высказываний. Намекая на хорошее состояние своего либидо, Мадонна затронула тему оральных сексуальных утех.

«Обычно я стою на коленях около 20 минут, и это нормально. Мне говорят, что у меня хорошо это получается»;

Кроме того, легендарная артистка назвала свою вагину «окном» и непристойно шутила о венерических заболеваниях, великом композиторе Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.

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