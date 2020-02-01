«У меня корона-вирус с детства»: Собчак, Фадеев, Савичева и другие звезды об эпидемии

Эпидемия коронавируса, которая началась в Китае, не на шутку пугает звезд российской эстрады. Некоторые не просто высказались по этому поводу в соцсетях, а оказались почти в эпицентре болезни, пишет Русский TVNET.
Витас
Популярный исполнитель Витас в момент вспышки гастролировал в Китае. 18 января Витас принимал участие в главном концерте КНР - Новогодний Огонек-2020.
«Просто нас настоятельно в течение всего периода пребывания в Китае (а мы были там неделю) просили носить маски. Это достаточно традиционная ситуация, она не всегда связана с каким-то вирусом, скорее с экологической обстановкой, особенно часто это происходит в Пекине, в Гуанчжоу», - цитирует директора артиста Сергея Пудовкина "Московский комсомолец".
Артист и его команда уже привыкли по приезду в Китай носить маски. Покидая Китай они обратили внимание на дополнительные меры безопасности в отелях: тепловизоры и медицинский контроль.
В аэропорту люди персонально проходили тесты, им мерили температуру, расспрашивали, как здоровье.
«Все было довольно профессионально и быстро, паники никакой, мы разъехались, а когда прилетели (я в Москву, Витас в Ханой), узнали, что информационный бум уже произошел», - рассказал Сергей.
Катя Лель
45-летняя певица Катя Лель рассказала, что узнала о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Китай.
«Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы», - цитирует артистку Teleprogramma.pro.
Лель считает, что посещение Китая сейчас - это самоубийство.
Ксения Собчак
Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась в Instagram довольно иронично:
«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничего, как-то выживаю...», - написала телеведущая.
Она поинтересовалась у подписчиков, действительно ли человечество на пороге чумы 21-го века или это просто истерика.
Юлия Савичева
Исполнительница Юлия Савичева на своей Instagram-странице тоже высказалась об угрозе коронавируса.
«Сегодня одна из самых горячих новостей - это, конечно, коронавирус из Китая. Мы живем в такое время, когда новости обрушиваются на нас бесконечным потоком, не дают хотя бы на секунду остановиться для их осмысления», - написала она.
Юлия принесла соболезнования семьям погибших от заболевания. Но, Савичева отметила, что ежегодно от осложнений после обычного гриппа погибают сотни тысяч человек по всему миру.
«И взрослые, и дети подвержены болезни, в том числе, из-за отсутствия своевременной вакцинации», - подчеркнула артистка.
Она уверена, что странно желать своему ребенку болезни и не делать прививки.
«Буквально неделю назад я лежала с температурой 39, а рядом была дочь. И, слава богу, она не заболела, в том числе благодаря прививкам, которые мы сделали ей ранее. Поэтому призываю не скупиться на покупку хороших вакцин и, вообще, тщательно следить за своим здоровьем и здоровьем ваших близких», - уверена Юлия.
Максим Фадеев
Продюсер и композитор Максим Фадеев возвращался с Бали в Москву. Пересадка проходила в Сингапуре. Артист опубликовал видео, на котором видна паника в аэропорту.
«Я прибыл в Сингапур, и здесь все в масочках. Тут паника по поводу какого-то страшного вируса. Я ничего про это не знал», - сказал Фадеев на видео.
Он объяснил, что служба безопасности выдала защитную маску.
Иосиф Пригожин
В разговоре с журналистами «МК» продюсер отметил, что заражение - это случай и маска тут не особо поможет.
«Дело все в том, что, как я ни страховался, несколько лет назад у меня был свиной грипп»" - признался он.
Пригожин подчеркнул, что не смотря на его известность, он чуть не умер.
«Даже врачи между собой обсуждали и говорили, что, если до утра дотяну, то значит выживу. Дышать было невозможно, легкие плавятся. Я просто знаю, что такое вирус!» - сказал он.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Пара отправилась на гастроли в Японию с шоу «Ледяной принц». 7-летний сын Саша отправился с ними. Вероятно, Яна волнуется из-за вспышек вируса. Супруги соблюдают осторожность и путешествуют в масках.