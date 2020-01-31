ПОБЕГ ⟩ Неужели мужчина, висевший на карнизе в одном нижнем белье пытался скрыться от мужа любовницы?

Очевидеца засняла неизвестного мужчину, висящего на карнизе второго этажа в Швейцарии. На мужчине были только трусы и черные носки.

Крупный мужчина, однако, не сумел удержаться за карниз, и упал на крышу машины и скатился с нее прямо к воротам гаража.

«Святой Бог», — комментирует своеобразную ситуацию женщина, снимавшая видео.

Ross McCulloch опубликовал видео в своем аккаунте Twitter и предположил, что мужчина пытался от кого-то сбежать.

Муж женщины пришел домой раньше😂,

— подписал он пубикацию.

Видео собрало более двух миллионов просмотров и из комментариев понятно, что многие согласны с его теорией, что мужчина в нижнем белье чей-то любовник.

По какой причине мужчина оказался по ту сторону квартиры — неизвестно. Местная полиция знает об этом инциденте, но сотрудники правоохранительных органов ситуацию не прокомментировали, передает Elu24 ссылаясь на The Sun.