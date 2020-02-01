Гороскоп на 1 февраля: Львам стоит отказаться от поездок, у Раков довольно успешный день

День хорошо подходит для поездок, отдыха в экзотических местах. Удачным будет посещение парикмахерской или косметического салона. Учащимся следует обратить особое внимание на точные дисциплины, остальным же достаточно быть внимательными в любых расчетах, пишет Dvorec.ru.

Овен

День противоречивый и напряженный, на беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. С другой стороны, есть шанс добиться поставленных целей, приложив некоторые усилия, поэтому не следует проводить время в жалобах на жизнь и печальных размышлениях. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно если вы распоряжаетесь не только собственными деньгами, но и средствами близких людей.

Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками, особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.

Телец

Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.

Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении. Побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.

Близнецы

День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры. Жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.

Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.

Рак

Позитивные тенденции весьма сильны. Пожалуй, единственное, что может сегодня причинять вам дискомфорт – это необходимость общаться с неприятными людьми, проводить с ними много времени, скрывая при этом свои истинные чувства. Моральную поддержку можно получить от старых друзей, они же не поскупятся и на толковые советы. Поездки не утомят вас, вдали от дома возможны приятные сюрпризы.