Гороскоп на 1 февраля: Львам стоит отказаться от поездок, у Раков довольно успешный день

События этого дня заставят отказаться от составленных планов и станут причиной серьезных перемен в отношениях между близкими людьми. Высока вероятность нарушения ранее достигнутых договоренностей, в особенности – связанных с финансами и имуществом. Проблемы в отношениях влюбленных будут вызваны несходством взглядов на ряд важных вопросов, и прийти к компромиссу смогут лишь очень терпеливые и по-настоящему небезразличные друг к другу люди.
День хорошо подходит для поездок, отдыха в экзотических местах. Удачным будет посещение парикмахерской или косметического салона. Учащимся следует обратить особое внимание на точные дисциплины, остальным же достаточно быть внимательными в любых расчетах, пишет Dvorec.ru.
Овен
День противоречивый и напряженный, на беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. С другой стороны, есть шанс добиться поставленных целей, приложив некоторые усилия, поэтому не следует проводить время в жалобах на жизнь и печальных размышлениях. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно если вы распоряжаетесь не только собственными деньгами, но и средствами близких людей.
Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками, особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.
Телец
Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.
Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении. Побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.
Близнецы
День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры. Жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.
Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.
Рак
Позитивные тенденции весьма сильны. Пожалуй, единственное, что может сегодня причинять вам дискомфорт – это необходимость общаться с неприятными людьми, проводить с ними много времени, скрывая при этом свои истинные чувства. Моральную поддержку можно получить от старых друзей, они же не поскупятся и на толковые советы. Поездки не утомят вас, вдали от дома возможны приятные сюрпризы.
Вероятны успехи в творческой и исследовательской деятельности, не заставят себя ждать новые идеи. Жизненный потенциал. Для того, чтобы на весь день сохранить хорошее настроение и прекрасное самочувствие, постарайтесь оградить себя от лишних волнений и чрезмерных физических нагрузок.
Лев
День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.
В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.
Дева
День будет насыщен событиями, далеко не все из которых окажутся приятными, однако Девы наверняка найдут способ справиться с ситуацией. Жизненный потенциал представителей данного знака находится на высоком уровне, настроение будет хорошим, а мелкие неприятности не помешают осуществить все, что было задумано. Желательно отказаться от незапланированных расходов, необдуманных покупок – существует вероятность финансовых проблем.
Будьте готовы к разногласиям с родственниками, спокойно относитесь к критике в свой адрес. День подходит для романтического путешествия, необычной прогулки или экскурсии. Новые для вас занятия оставят приятное впечатление.
Весы
Желательно посвятить этот день решению практических задач, домашним делам, обустройству быта. Не отказывайте в помощи родственникам и близким. Необходима разборчивость в знакомствах, нужно воздерживаться от контактов с сомнительными особами, поскольку существует вероятность стать жертвой мошенничества или пострадать из-за чужой недобросовестности.
День подходит для отдыха в дружеской компании, светских развлечений, посещения праздников и торжеств. Стараясь получить максимум впечатлений, не забывайте об отдыхе – необходимо своевременно восстанавливать силы, поскольку жизненный потенциал невысок.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности, будьте серьезны, старайтесь здраво оценивать последствия всех своих поступков. Весьма непроста финансовая ситуация, возможны значительные расходы. Существует также вероятность порчи имущества, поломок транспортных средств. Возможны проблемы в общении с представителями государственных организаций.
В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неблагоприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.
Стрелец
День напряженный, но интересный. Немало времени будет потрачено на преодоление преград и решение проблем, однако трудности лишь будут способствовать проявлению лучших качеств вашего характера, стимулировать воображение и творческий потенциал. Очень важны серьезность и осмотрительность в делах, связанных с имуществом и финансами. Необдуманных покупок следует избегать.
Разногласия с родственниками не должны стать причиной повышенной раздражительности и агрессивности. Старайтесь контролировать свои эмоции, помните, что сейчас все проблемы могут быть решены мирным путем. Возможны романтические признания, столь же неожиданные, сколь и приятные.
Козерог
Эмоциональный фон этого дня может быть довольно напряженным, что существенно увеличивает вероятность необдуманных поступков и ошибок, причина которых кроется в вашей неспособности спокойно оценить сложившуюся ситуацию. Возможны разногласия с родственниками, причиной семейных проблем становятся вопросы финансового и имущественного характера. Однако вы наверняка примете верные решения, и окружающим это вскоре станет совершенно очевидно.
Хороший день для отдыха в компании, дружеских встреч, неформального общения. Любимый человек порадует вас знаками внимания. Общение с новыми знакомыми также доставит удовольствие, однако слепо доверять их словам не следует.
Водолей
Не приходится рассчитывать на то, что день будет спокойным и неутомительным – вас ждут многочисленные дела, незапланированные встречи, проблемы, требующие решения. Не всегда окажутся справедливыми и уместными полученные советы и рекомендации, порой будет трудно избежать влияния чужих заблуждений и стереотипов.
В личных отношениях следует избегать необдуманных поступков и скоропалительных решений. Сегодня вы склонны выдавать желаемое за действительное, упуская возможность найти компромисс с любимым человеком. Родственники могут быть настроены критически по отношению к вашим поступкам, однако не стоит обращать внимания на их замечания.
Рыбы
Непредвиденные обстоятельства могут помешать осуществлению ваших планов. Будьте готовы проявить гибкость, внести коррективы в ранее составленный график. Не следует критиковать в резкой форме действия родственников. Вообще, в общении с окружающими этот день требует предельной мягкости и тактичности.
Наиболее проблемной сферой является сфера имущественная. Именно в этой области могут возникать вопросы, требующие немедленного решения. Придется приложить немало усилий или потратить значительную сумму, чтобы положить конец волнениям и заботам. Активный отдых способствует восстановлению душевных сил, а общение с любимым человеком позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.