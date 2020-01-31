ФОТО И ВИДЕО ⟩ 30 лет назад открылся первый в СССР «McDonald's». Смотрите, как это было!

Договор о создании совместного предприятия между канадской фирмой «Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед» и Главным Управлением общественного питания Мосгорисполкома – «Москва-Макдоналдс» был подписан 29 апреля 1988 года в Москве. Уставный фонд будущего совместного предприятия составлял тогда 14,952 млн рублей. Планировалось, что всего в Москве число предприятий общественного питания «McDonald's» будет доведено до 20.

В 1988 году московские газеты сообщали, что первые московские «McDonald's» будут приглашать на работу студентов и школьников, причем большинство из них – на неполный рабочий день. «Учитывая интенсивный труд, оплата будет высокой – два-два с половиной рубля в час», – писали газеты тех лет.

3 мая 1989 года было начато строительство первого ресторана «McDonald's» на Пушкинской площади в Москве, а 31 января 1990 года состоялось его открытие.

Открытие «McDonald's» на Пушкинской площади, 31.01.1990 ФОТО: VITALY ARMAND/AFP

На рассвете 31 января 1990 года свыше 5 тысяч человек собрались перед рестораном, ожидая открытия. В первый день работы ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории «McDonald's». Ранее мировой рекорд принадлежал будапештскому ресторану – 9 тысяч 100 посетителей.

«McDonald's» на Пушкинской площади 30 лет спустя, 31.01.2020 ФОТО: Sergei Bobylev/TASS

Первое предприятие быстрого обслуживания имело 700-900 мест внутри здания и еще 200 – на летней открытой площадке.