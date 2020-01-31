АРХИВНОЕ ФОТО ⟩ Роддом, в котором родились многие из вас, отметит полувековой юбилей

Первый малыш в Пельгулиннаском роддоме появился на свет 31 декабря 1970 года в 8:30 – родилась девочка весом 3900 граммов и ростом 51 см. С момента открытия роддома и до конца 2019 года врачи и акушерки приняли здесь 153 209 родов.

«Ежегодно в Пельгулиннаском роддоме появляются на свет более 3000 детей, это значит, что каждый четвертый ребенок в Эстонии рождается именно здесь, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Трудолюбивый коллектив роддома характеризуют надежность, компетентность, этичность и заботливость. Здесь всегда исходят из интересов пациентов и семей», – добавила Бешкина.