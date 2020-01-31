Пт, 31.01.2020
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Народный артист России Виктор Третьяков заставит таллиннцев задуматься о смысле жизни

Виктор Третьяков

ФОТО: Промо

7 февраля в Центре Русской Культуры состоится концерт Народного Артиста России, неисправимого романтика, замечательного артиста и прекрасного человека Виктора Третьякова.

Виктор Третьяков УНИКАЛЕН - этим и интересен!

Можно только удивляться тому количеству тем, на которые он пишет песни:

  • лирические, философские, социальные, ироничные, военные, детские и, конечно же, шуточные.

Поэтому на его концертах в зале и смех, и слезы!

И главное - возможность задуматься о том, кто мы, откуда и для чего живём!

Во всяком случае, равнодушных зрителей на концертах Виктора не бывает никогда.

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