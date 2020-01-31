Таллиннская клиника прекращает обслуживание китайцев из-за коронавируса

«Такое решение было принято, чтобы обеспечить максимальную безопасность работникам и клиентам клиники», – пояснил один из владельцев клиники Кристо Иванов.

«Среди людей паника. Конечно ситуация не настолько ужасная, как это происходит во время эпидемий гриппа. К сожалению информации относительно нового вируса недостаточно и это меньшее, что мы можем сделать ради безопасности своих клиентов», – добавляет Иванов.

На данный момент нет информации, что другие клиники в Эстонии пошли на подобный шаг.