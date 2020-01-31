ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Названо самое красивое место в Эстонии! А вы там когда-нибудь были?

В Эстонии я была много раз и в разных местах. Посмотрела небольшие деревни, достопримечательности, маяк в Палдиски и скалы. Всё это красиво, но болота меня поразили больше всего! Пишет Zen.Yandex.ru.

Я говорю о Лахемааском национальном парке Эстонии. Потрясающее место, которое я буду всегда всем советовать, особенно на восходе солнца.

Можно сказать, что это особенный ботанический сад в своей экосистеме. Там растут множество разных видов мхов, деревьев и растений.

При входе сразу можно почувствовать различные хвойные ароматы, а подходя ближе к болотам - запахи цветов и растений.

Лахемааский национальный парк ФОТО: Shutterstock

Очень много табличек с подписями всех растений, которые растут в этом огромном парке.

Летом там можно купаться. Хоть вода и холодная, но плавать там одно удовольствие. Всё сделано для людей. Деревянные тропинки проложены по всему парку, можно спокойно гулять и не намочить ноги и, конечно, не увязнуть в этих красивых болотах.

Сделаны красивые беседки и смотровые площадки, где можно забраться наверх и рассмотреть болота и деревья с птичьего полета.

На рассвете над заповедником поднимается красивейший туман, который создает сказочную атмосферу. Конечно, я не упустила такую возможность и приехала туда с моделью, что бы сделать интересные фотографии.

По парку можно ходить долгое время, и главное - не надоедает! Погружаешься в саму природу, чувствуешь ароматы и наслаждаешься жизнью.

Лахемааский национальный парк ФОТО: Shutterstock

Эстонцы молодцы, что сделали там инфраструктуру и показали людям такую красоту. Если у вас будет возможность там оказаться, всем очень рекомендую - не разочаруетесь!

ДРУЗЬЯ, ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!