ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Названо самое красивое место в Эстонии! А вы там когда-нибудь были?
Путешественница и творческая личность Looufen живет в разных странах и ведет свой блог, в котором потом рассказывает о них. Публикуем свеженький материал о самом красивом месте в Эстонии. Повествование будет вестись от первого лица.
В Эстонии я была много раз и в разных местах. Посмотрела небольшие деревни, достопримечательности, маяк в Палдиски и скалы. Всё это красиво, но болота меня поразили больше всего! Пишет Zen.Yandex.ru.
Я говорю о Лахемааском национальном парке Эстонии. Потрясающее место, которое я буду всегда всем советовать, особенно на восходе солнца.
Можно сказать, что это особенный ботанический сад в своей экосистеме. Там растут множество разных видов мхов, деревьев и растений.
При входе сразу можно почувствовать различные хвойные ароматы, а подходя ближе к болотам - запахи цветов и растений.
Очень много табличек с подписями всех растений, которые растут в этом огромном парке.
Летом там можно купаться. Хоть вода и холодная, но плавать там одно удовольствие. Всё сделано для людей. Деревянные тропинки проложены по всему парку, можно спокойно гулять и не намочить ноги и, конечно, не увязнуть в этих красивых болотах.
Сделаны красивые беседки и смотровые площадки, где можно забраться наверх и рассмотреть болота и деревья с птичьего полета.
На рассвете над заповедником поднимается красивейший туман, который создает сказочную атмосферу. Конечно, я не упустила такую возможность и приехала туда с моделью, что бы сделать интересные фотографии.
По парку можно ходить долгое время, и главное - не надоедает! Погружаешься в саму природу, чувствуешь ароматы и наслаждаешься жизнью.
Эстонцы молодцы, что сделали там инфраструктуру и показали людям такую красоту. Если у вас будет возможность там оказаться, всем очень рекомендую - не разочаруетесь!
ДРУЗЬЯ, ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Среди всех, кто до 7 февраля 2020 года пришлет на адрес: info@limon.ee снимок самого красивого места в Эстонии по его мнению, будут разыграны призы из новой коллекции сувениров Limon.ee! В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово ЭСТОНИЯ и в тексте обязательно напишите, что за место на фото. Всем удачи в игре!