Пт, 31.01.2020
Алексей Солтан - жителям Эстонии: не лезьте в чужое грязное белье, занимайтесь чисткой своего СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Чем занимаются сотрудницы эстонского Спасательного департамента, когда их никто не видит

ФОТО: скриншот

На страничке Спасательного департамента Эстонии в Facebook несколько дней назад появилось забавное видео, которое приобрело вирусную популярность в Сети. 

В шуточном видеоролике сотрудницы отдела кадров отплясывают под хит группы Nexuse «Nii kuum». Причиной такому веселью послужило то, что у них получилось взять на работу отличного нового кадета. 

Каждый год большое количество студентов заканчивает Академии внутренней безопасности Эстонии. А для нас это большая честь — вдохновлять их и давать им возможность развиваться в Спасательном департаменте! 

Смотри видео! 

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