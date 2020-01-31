ВИДЕО ⟩ Чем занимаются сотрудницы эстонского Спасательного департамента, когда их никто не видит

На страничке Спасательного департамента Эстонии в Facebook несколько дней назад появилось забавное видео, которое приобрело вирусную популярность в Сети.
В шуточном видеоролике сотрудницы отдела кадров отплясывают под хит группы Nexuse «Nii kuum». Причиной такому веселью послужило то, что у них получилось взять на работу отличного нового кадета.
Каждый год большое количество студентов заканчивает Академии внутренней безопасности Эстонии. А для нас это большая честь — вдохновлять их и давать им возможность развиваться в Спасательном департаменте!
Смотри видео!