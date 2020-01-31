Рэпер nublu: без очков и шубы меня никто не узнает

Ставшая хитом композиция Für Oksana в том числе и про Нарву порой вызывает у людей противоречивые чувства. Некоторые готовы слушать рэпера даже в жарком Таиланде и помногу, а кто-то сразу переключает на другую волну.

В интервью программе «Очевидец» nublu сказал, что несколько раз оказывался в такси во время звучания по радио его хита Für Oksana. Ему было интересно следить за реакцией водителя. Шофер-то не знает, что вот он - тот самый nublu на заднем сиденье. «Некоторые таксисты выключают, кто-то делает громче, бывало даже так, что обсуждали мою песню».