НА ЭТО МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО ⟩ Светлана Бондарчук опубликовала в соцсети абсолютно голое видео

51-летняя бывшая жена известного режиссера Федора Бондарчука Светлана недавно провела отпуск на Мальдивах в компании своего избранника Сергея Харченко, сообщает Topnews.
В своем возрасте женщина обладает превосходной фигурой и не стесняется показывать ее на камеру. Недавно Светлана Бондарчук и вовсе осмелела настолько, что разместила в Instagram видео, на котором она запечатлена абсолютно голой.
В кадре знаменитость, находясь в номере отеля, судя по всему, встает с кровати, подходит к балкону, раздвигая шторы, совершенно не стесняясь наготы.
В комментарии к публикации Бондарчук написала грустное стихотворение певицы Дианы Арбениной «Солнце», которое многие почему-то приписывают Иосифу Бродскому.
Комментаторы оценили потрясающую форму Светланы.