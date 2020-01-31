Limon LIVE ⟩ Образцовый отец из Таллинна рассказал, почему так много времени посвящает воспитанию 7-летней дочери

Этот образцовый отец постоянно на своей странице в Facebook ведет трансляции, в которых рассказывает, как воспитывает дочь, потому что проводит с ней почти половину месяца вдвоем. Так уж сложились семейные обстоятельства. Они вместе путешествуют по миру, недавно были в Португалии, дочь зовут Николь-София, ей 7 лет и Евгений постоянно знакомит девочку с новыми детьми со всего мира и они вместе с дочерью стараются помогать матерям-одиночкам, давать советы в воспитании детей. Поскольку в дни встреч отца с дочерью мать ребенка в процессе общения и воспитания не участвует, Евгений знает о дочери абсолютно все - какое платье ей сегодня надеть, какую прическу ребенок больше всего любит, отец причесывает свою любимую дочь и всячески помогает ей чувствовать себя как взрослой. Они вместе готовят, готовятся к школе, участвуют в фотосессиях и получают удовольствие от жизни.