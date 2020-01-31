Limon LIVE ⟩ Образцовый отец из Таллинна рассказал, почему так много времени посвящает воспитанию 7-летней дочери
Если выйти на улице и начать спрашивать у прохожих, кто обычно больше проводит времени с ребенком и занимается его воспитанием, наверное, почти все ответят, что это мать. Когда только рождается сын или дочь, обычно мать идет в декрет, а отец продолжает ходить на работу и уделяет ребенку очень мало времени. И почему-то в современном обществе это считается нормальным. Но наш сегодняшний герой Евгений Ларин отлично справляется с ролью отца и проводит с ребенком все свободное время. Его запросто можно номинировать на премию «Отец года».
Этот образцовый отец постоянно на своей странице в Facebook ведет трансляции, в которых рассказывает, как воспитывает дочь, потому что проводит с ней почти половину месяца вдвоем. Так уж сложились семейные обстоятельства. Они вместе путешествуют по миру, недавно были в Португалии, дочь зовут Николь-София, ей 7 лет и Евгений постоянно знакомит девочку с новыми детьми со всего мира и они вместе с дочерью стараются помогать матерям-одиночкам, давать советы в воспитании детей. Поскольку в дни встреч отца с дочерью мать ребенка в процессе общения и воспитания не участвует, Евгений знает о дочери абсолютно все - какое платье ей сегодня надеть, какую прическу ребенок больше всего любит, отец причесывает свою любимую дочь и всячески помогает ей чувствовать себя как взрослой. Они вместе готовят, готовятся к школе, участвуют в фотосессиях и получают удовольствие от жизни.
В нашем сегодняшнем выпуске Limon LIVE герой Евгений Ларин расскажет, какое блюдо его дочь уже умеет готовить, также он поведает об их недавнем приключении в Португалии. Николь-София, к сожалению, сильно разволновалась перед камерами, но тоже получила удовольствие от нового для нее процесса.
Смотрите видео, в котором Евгений расскажет о радостях отцовства!