Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: подростковый возраст Ольги Бузовой

Бузова пошла в школу в пять лет — так решили родители, которые считали ее весьма способной. Но ей было нелегко существовать в коллективе, где все старше нее. Так, будущую звезду прессовала одна вредная ученица, поджидала ее после уроков и даже била. «Она рассказала мне. А я ответила: "Сама разбирайся, договаривайся". У меня была тогда именно такая позиция», — признается мама Ольги Ирина Александровна.

Ребенок сам нашел способ переживать страдания. «Напротив нашего дома у Оли, оказывается, было убежище — на берегу Черной речки у заброшенных гаражей. Она туда в такие моменты прибегала и там плакала. Сама переваривала обиды, пыталась справиться. Возможно, поэтому сейчас ее очень легко купить лаской, заботой и вниманием. Потому что… ну, наверное, маловато было», — вспоминает родительница Бузовой.

Однажды и сама Ирина Александровна не смогла совладать со своими эмоциями и отшлепала старшую дочь.

«Я наказала физически Олю только один раз — во втором классе. Не раз потом попросила прощения за это. Меня тогда раздражало, что она не могла выучить с первого раза определения подлежащего и сказуемого. Она должна была прочитать и сразу запомнить. Не смогла. Я и поругала ее, по попе шлепала», — делится мама Ольги.

Став постарше, Ольга стала привлекать внимание мальчиков. Это не очень нравилось ее однокласссницам, поэтому они частенько устраивали ей пакости. Учителя также пробовали спровоцировать травлю девушки. «Фантазировали про нее всякую чушь. Она даже хотела перевестись в другую школу после 9 класса, но я ей сказала: "Если уйдешь, значит, признаешь свою слабость, сдашься, всю жизнь тогда будешь убегать от проблем. А они будут считать себя победителями". Оля согласилась: "Хорошо, я останусь". До сих пор не знаю, правильно ли я поступила или нет. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых — она все выдержала», — откровенничает мама звезды.

В подростковом возрасте у Бузовой были непростые отношения с сестрой Аней. Будучи младше на 2,5 года, она очень любила докладывать родителям об Олиных проступках. «Она все время стучала на Олю, все время! "Оля с мальчиками, Оля пиво пьет, Оля сигареты курит". Конечно, той доставалось. Честно могу сказать: на тот момент считала, что виноват старший ребенок, даже если знала, что виновата младшая», — признается Ирина Александровна.

Будущая звезда впервые попробовала алкоголь на 14-летие: они с подругой просто распили шампанское в подъезде. «Звонок. Я открываю дверь, и ребенок просто падает. Вот я смеялась. Считаю, что через взросление человек сам должен пройти, набить свои шишки», — рассказала звездная родительница.

Ухажеры Ольги никогда не нравились ее матери. Сначала девушка встречалась с брюнетом Лешей, большим школьным авторитетом, который держал весь район. Но отношения сошли на нет после поступления Бузовой в университет.

По словам звездной мамы, очень уж нравились будущей звезде во время учебы в вузе плохие парни. Так, с молодым человеком, недавно освободившимся из колонии, Оля была вместе около полугода.