ЯГОДИЦЫ В СТУДИЮ! ⟩ Зачем самая известная блогер Эстонии показала увеличенный снимок своей попы?

Это фото ягодиц без всяких изгибаний, без позирования. Должна сказать, я была приятно удивлена, увидев этот снимок. Да, вы можете заметить некоторые растяжки, и это не кардашская попа в ее естественном состоянии без изгиба, но по ней хочется шлепнуть. Теперь проведите пальцем влево, чтобы увидеть другую сторону меня - фотографию, которая никогда бы не была опубликована просто так. Почему?

Потому что я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!