ЯГОДИЦЫ В СТУДИЮ! ⟩ Зачем самая известная блогер Эстонии показала увеличенный снимок своей попы?

Paljas Porgand без приувеличения можно назвать самым известным блогером в Эстонии. Девушка начала рассказывать о своей жизни в те дни, когда блогерство только набирало популярность. И сегодня она не сдает позиций!
Публикации Мэрилин Таймре всегда были крайне откровенными. Так, например, девушка во всех подробностях описывала последствия операции по увеличению груди...
На днях в Instagram Мэрилин появилась фотография, мимо которой, пожалуй, не прошел ни один подписчик девушки. Еще бы, не каждый день блогер из Эстонии решится на публикацию таких откровенных снимков.
Свое решение опубликовать такое фото девушка решила объяснить развернуто:
Это фото ягодиц без всяких изгибаний, без позирования. Должна сказать, я была приятно удивлена, увидев этот снимок. Да, вы можете заметить некоторые растяжки, и это не кардашская попа в ее естественном состоянии без изгиба, но по ней хочется шлепнуть. Теперь проведите пальцем влево, чтобы увидеть другую сторону меня - фотографию, которая никогда бы не была опубликована просто так. Почему?
Потому что я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!