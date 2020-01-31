Пт, 31.01.2020
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ЯГОДИЦЫ В СТУДИЮ! ⟩ Зачем самая известная блогер Эстонии показала увеличенный снимок своей попы?

ФОТО: Instagram

Paljas Porgand без приувеличения можно назвать самым известным блогером в Эстонии. Девушка начала рассказывать о своей жизни в те дни, когда блогерство только набирало популярность. И сегодня она не сдает позиций! 

Публикации Мэрилин Таймре всегда были крайне откровенными. Так, например, девушка во всех подробностях описывала последствия операции по увеличению груди...

На днях в Instagram Мэрилин появилась фотография, мимо которой, пожалуй, не прошел ни один подписчик девушки. Еще бы, не каждый день блогер из Эстонии решится на публикацию таких откровенных снимков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свое решение опубликовать такое фото девушка решила объяснить развернуто:

Это фото ягодиц без всяких изгибаний, без позирования. Должна сказать, я была приятно удивлена, увидев этот снимок. Да, вы можете заметить некоторые растяжки, и это не кардашская попа в ее естественном состоянии без изгиба, но по ней хочется шлепнуть. Теперь проведите пальцем влево, чтобы увидеть другую сторону меня - фотографию, которая никогда бы не была опубликована просто так. Почему?

Потому что я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!

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