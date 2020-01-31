ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕ ⟩ Зеркальная дата 02.02.2020: что можно, а что нельзя делать

2 февраля прекрасно подходит для запуска новых проектов, начала каких-то важных дел, для знакомства с новыми людьми, для серьезных финансовых вложений и так далее. Астрологи советуют не проводить впустую день, который может принести позитивные изменения в жизни — как говорится, не проспите удачу.

Желающим изменить свою жизнь к лучшему в этот день нужно загадывать желания. Наиболее действенно — визуализировать их или записать на листке и сжечь, развеяв пепел.

Говорят, заключенные в зеркальную дату браки крепки как никакие другие. Четыре двойки в сумме дают восьмерку — символ бесконечности. 2 февраля также полезно признаваться в любви и мириться, если вы с кем-то в ссоре.

Что нельзя делать 2 февраля 2020 года

Не нужно думать о плохом. Кроме того, нельзя ни с кем ссориться — негативными помыслами можно навредить другому человеку.

Не следует проявлять излишнюю лихость, чтобы положительная энергетика этого дня не перехлестывала через край. Нужно соблюдать осторожность на дороге — как водителям, так и пешеходам, а также провести этот день без алкоголя.

В этот день нужно обязательно простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой.

Как правильно загадывать желания

2 февраля 2020 года прежде всего нужно загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Представьте себе, что все, о чем желаете — уже сбылось. Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья». Представляйте, какие эмоции у вас вызывает ситуация, в которой мечта сбылась. Старайтесь в мыслях детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь всему.