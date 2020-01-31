ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕ ⟩ Зеркальная дата 02.02.2020: что можно, а что нельзя делать

Нумерологи ожидают наступления так называемого «дня силы». В числовом обозначении 2 февраля 2020 года — дата-палиндром. Она зеркальна, поскольку с обоих концов читается одинаково: «02.02.2020».
Издревле считалось, что такие даты несут сильный заряд энергии и открывают человеку недоступные человеку возможности. По мнению эзотериков, 2 февраля запустит глобальные перемены в мире и в жизни каждого, кто в этот день обратится к силам природы, пишет Пятый канал.
Зеркальная дата февраля запускает процесс преображения, когда время словно поворачивает вспять, и в такой период можно вернуться к прошлому и изменить его. Это не значит, что любые события можно переиграть, однако Вселенная дает возможность исправить многие ошибки, уверяет dailyhoro.ru.
Воскресный день — время для позитивных перемен, а значит, нельзя потакать дурному настроению и эмоциям. Любая агрессия и недовольство отразятся в будущем, поэтому стоит начать день с улыбки и не отказывать в помощи окружающим.
Под влиянием двойки обостряется интуиция, и нумерологи рекомендуют доверять внутреннему голосу. Благодаря ему будет возможность отказаться от нечестных сделок и не совершить досадных промахов. Особое внимание стоит уделить совпадению цифр на часах. В воскресный день ангелы обязательно будут подавать знаки, и их своевременные предостережения могут спасти от необдуманных шагов.
2 февраля прекрасно подходит для запуска новых проектов, начала каких-то важных дел, для знакомства с новыми людьми, для серьезных финансовых вложений и так далее. Астрологи советуют не проводить впустую день, который может принести позитивные изменения в жизни — как говорится, не проспите удачу.
Желающим изменить свою жизнь к лучшему в этот день нужно загадывать желания. Наиболее действенно — визуализировать их или записать на листке и сжечь, развеяв пепел.
Говорят, заключенные в зеркальную дату браки крепки как никакие другие. Четыре двойки в сумме дают восьмерку — символ бесконечности. 2 февраля также полезно признаваться в любви и мириться, если вы с кем-то в ссоре.
Что нельзя делать 2 февраля 2020 года
Не нужно думать о плохом. Кроме того, нельзя ни с кем ссориться — негативными помыслами можно навредить другому человеку.
Не следует проявлять излишнюю лихость, чтобы положительная энергетика этого дня не перехлестывала через край. Нужно соблюдать осторожность на дороге — как водителям, так и пешеходам, а также провести этот день без алкоголя.
В этот день нужно обязательно простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой.
Как правильно загадывать желания
2 февраля 2020 года прежде всего нужно загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Представьте себе, что все, о чем желаете — уже сбылось. Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья». Представляйте, какие эмоции у вас вызывает ситуация, в которой мечта сбылась. Старайтесь в мыслях детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь всему.