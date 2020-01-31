Владимир Бань ФОТО: Facebook

Актер театра и радиоведущий Александр Кучмезов в четверг вечером с разрешения родственников ведущего «Радио 4» Владимира Баня опубликовал эту новость. В конце 2019 года у Владимира произошла внезапная остановка сердца, а сейчас мужчина борется за жизнь.

«Сегодня звонили в эфир слушатели и высказывали свое негодование по поводу отсутствия Владимира в эфире. Я их понимаю, потому что они не в курсе того, что случилось. Родители Володи разрешили мне опубликовать этот текст», - говорит Александр Кучмезов.

«Работники скорой помощи, приехав по вызову, реанимировали его, но остановка сердца была слишком длительной. Сейчас он находится в больнице и борется за жизнь. Мы все можем лишь, верить и надеяться на волю всевышнего, потому что это единственная сейчас надежда», - написал Александр Кучмезов о состоянии своего друга и коллеги по радиоэфиру Владимира Баня.

Мы желаем семье Владимира сил и терпения, верим в чудо и надеемся, что всеми любимый радиоведущий Владимир Бань совсем скоро обязательно пойдет на поправку и его организм справится с этим ударом.