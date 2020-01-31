ВИДЕО НА МИЛЛИОН ⟩ Женщина на машине без номеров два часа объясняла патрульному, что ее машина - это лошадка

Вирусным в интернете стало видео с гражданкой РФ, которая два часа объясняла сотруднику дорожно-патрульной службы, почему на ее машине нет номеров. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале «Живые души! Белый город».
На обнародованных в Интернете кадрах показано, как патрульный останавливает автомобиль, за рулем которого сидит женщина. Ее пассажир снимает происходящее с заднего сидения авто. Россиянка, которая представилась Ингой Род, сразу начала кричать на полицейского, который сообщил ей, что остановил машину из-за отсутствия номеров.
Женщина попросила правоохранителя позвонить начальнику и спросить у него, кто такая Инга Род. Также россиянка отметила, что она не подчиняется законам.
За несколько дней этот ролик собрал больше 161 000 просмотров на YouTube. Авторы канала отключили возможность прокомментировать происходящее на видео.