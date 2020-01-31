ВИДЕО НА МИЛЛИОН ⟩ Женщина на машине без номеров два часа объясняла патрульному, что ее машина - это лошадка

Вирусным в интернете стало видео с гражданкой РФ, которая два часа объясняла сотруднику дорожно-патрульной службы, почему на ее машине нет номеров. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале «Живые души! Белый город».

На обнародованных в Интернете кадрах показано, как патрульный останавливает автомобиль, за рулем которого сидит женщина. Ее пассажир снимает происходящее с заднего сидения авто. Россиянка, которая представилась Ингой Род, сразу начала кричать на полицейского, который сообщил ей, что остановил машину из-за отсутствия номеров.

Женщина попросила правоохранителя позвонить начальнику и спросить у него, кто такая Инга Род. Также россиянка отметила, что она не подчиняется законам.