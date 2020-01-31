Пт, 31.01.2020
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НЕ ОТВЕСТИ ГЛАЗ! ⟩ Молодая певица Элиза Колк показала умопомрачительную грудь

Элиса Кольк

ФОТО: Instagram

Певица Элиза Колк, она же ELYSA (22 года), в очередной раз демонстрирует в Instagram, насколько безупречна ее фигура, пишет Elu24!

Элиза выглядит, словно принцесса из сказочного сна: ее макияж отполирован до совершенства, ее волосы идеальны, а крошачный леопардовый топ открывает как раз то, что нужно показать - ее великолепную грудь. 

Все поклонники единодушно написали, что Элиза - невероятная красотка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White😍🌺

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Колк практически не говорит о своей личной жизни, лишь недавно в Instagram сториз опубликовала видо вместе с бизнесменом Индреком Рахумаа (47).

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