ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эпатажный Алексей Солтан в ботфортах разлегся на болоте

Эпатажный стилист и модель Алексей Солтан в прошлую пятницу делился откровениями о детях и личной жизни в студии шоу Limon LIVE и еще раз напомнил всем, что он против так называемого бодипозитива. Стилист считает, что каждый человек должен ухаживать за собой и за фигурой.
У Солтана более 11 тысяч подписчиков в Instagram и он для них постоянно публикует интересные снимки. В этот раз мы обратили внимание на фотографию на болоте, по крайне мере. нам так кажется, что сделана она где-то там, но это еще может быть и река, и водопад. Стилист сам не написал, где это.
«Держитесь подальше от эмоций и безумия...
Держитесь подальше от улиц...
Для меня!
Это безумный, безумный мир
Почему мы не можем продолжать жить здесь?» - подписал фото Алексей Солтан.