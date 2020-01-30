ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эпатажный Алексей Солтан в ботфортах разлегся на болоте

У Солтана более 11 тысяч подписчиков в Instagram и он для них постоянно публикует интересные снимки. В этот раз мы обратили внимание на фотографию на болоте, по крайне мере. нам так кажется, что сделана она где-то там, но это еще может быть и река, и водопад. Стилист сам не написал, где это.