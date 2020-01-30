Чт, 30.01.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эпатажный Алексей Солтан в ботфортах разлегся на болоте

ФОТО: Instagram/soltanaleksei

Эпатажный стилист и модель Алексей Солтан в прошлую пятницу делился откровениями о детях и личной жизни в студии шоу Limon LIVE и еще раз напомнил всем, что он против так называемого бодипозитива. Стилист считает, что каждый человек должен ухаживать за собой и за фигурой. 

У Солтана более 11 тысяч подписчиков в Instagram и он для них постоянно публикует интересные снимки. В этот раз мы обратили внимание на фотографию на болоте, по крайне мере. нам так кажется, что сделана она где-то там, но это еще может быть и река, и водопад. Стилист сам не написал, где это. 

«Держитесь подальше от эмоций и безумия...

Держитесь подальше от улиц...

Для меня!

Это безумный, безумный мир

Почему мы не можем продолжать жить здесь?» - подписал фото Алексей Солтан. 

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