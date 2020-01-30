McDonald’s закрывает 300 ресторанов из-за бушующего коронавируса

Сеть быстрого питания заявила, что она закрыла около 300 ресторанов. Всего в Китае расположены 3300 ресторанов компании. Открытие еще 1500 запланировано к 2022 году, сообщает Joinfo.com.

McDonald’s в Китае

Первый ресторан McDonald’s в материковом Китае открылся в 1990 году. Страна очень быстро стала одним из крупнейших и быстрорастущих рынков компании. Выручка Mcdonald’s в Китае составляет почти десятую часть от всей получаемой компанией прибыли.

«Китай является важнейшим рынком для нас, и мы очень обеспокоены ситуацией там», – говорит исполнительный директор Крис Кемпчински.

Компания заявила, что предоставляет бесплатное питание работникам больниц, которые лечат пострадавших от коронавируса.

Другие компании, закрывшие офисы в Китае

Множество транснациональных компаний уже предсказали резкое падение финансовых показателей. Многие из них ввели чрезвычайные меры, чтобы запретить сотрудникам выезжать в Китай. Тех работников, которые уже побывали в Китае, в срочном порядке поместили на карантин.

Apple заявила, что теперь она учла нарушения в своих финансовых прогнозах. У нее есть несколько заводов в Китае, который также является крупнейшим рынком смартфонов в мире.

Facebook приостановил несущественные поездки в материковый Китай и перевел китайских сотрудников на работу из дома. HSBC, крупнейший банк Европы, сделал то же самое.

Standard Chartered и Goldman Sachs относятся к числу банков, которые предприняли аналогичные шаги. А южнокорейская компания Samsung велела сотрудникам в Хубэе оставаться дома в течение семи дней.

Авиакомпании всего мира также отменили рейсы в Китай. Среди них — British Airways, американский перевозчик United и Air Asia. Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарские и австрийские авиалинии объявили в среду, 29 января, что они совершат рейс в Китай в последний раз. Затем они приостановят полеты до 9 февраля.

Влияние коронавируса на фондовый рынок

Глобальные фондовые рынки были затронуты опасениями по поводу воздействия вируса. Сообщения о случаях заболевания в других странах заставляют предполагать, что вспышка коронавируса может распространиться на международном уровне.

Акции гонконгского Hang Seng index рухнули в одночасье. Они упали на 807 пунктов, или на 2,9 процентов, до 27 141 пунктов. Все доходы, о которых компания отчитывалась в декабре, канули в лету. Европейские фондовые рынки также пострадали на фоне беспокойства по поводу коронавируса.

Экономист китайского правительства предупредил, что Уханьский коронавирус может нанести больший экономический ущерб, чем эпидемия атипичной пневмонии. Согласно его прогнозам, годовой рост страны может упасть ниже 5 процентов в январе-марте.