ВИДЕО ⟩ Город-сказка, город-мечта: смотри, как ночью сияет неповторимый квартал Ротерманна в Таллинне

Расположенный в центре старого Таллинна между портом и площадью Виру квартал Ротерманна находится в исторически важном районе – уже в 19 столетии на площади Виру пересекались Тартуское, Нарвское и Пярнуское шоссе. Это место является официальной центральной частью Таллинна. В квартале Ротерманна исторических зданий так же много, как и в старом Таллинне. В получившем в XIX веке мощный толчок к развитию промышленном районе нашли свое место универмаг, фабрики по производству крахмала, спирта, лесопильня и макаронная фабрика, хлебозавод, мукомольня, мельница для круп и здания парового лесопильного завода, а также соляной склад, который является одним из самых своеобразных в Эстонии сохранившихся до наших дней строений из плитняка. Сегодня в построенном в 1908 году по проекту балтийского немца инженера Эрнста Боустедта, находящемся под охраной памятников старины соляном складе расположился Эстонский Архитектурный музей. В квартале Ротерманна есть множество заведений общественного питания, магазинов и кинотеатр Coca-Cola Plaza. Rotermann City предлагает уникальную возможность хорошо провести время в тихой и небольшой части города, открывая магазины, места общественного питания, винные комнаты, как для повседневной жизни, так и для изысканных вкусов. Эта своеобразная часть города находится на расстоянии около километра от А-терминала, 900 м от В-терминала и 200 м пешей прогулки от отеля / центра Viru.