ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылся первый навороченный капсульный хостел: давайте скорее заглянем внутрь

Капсульный хостел премиум класса предоставляет совершенно новый уровень комфорта для гостей. Хостел построен исходя из потребностей современных клиентов, учитывая безопасность и простоту использования.

Eesti esimese kapselhosteli avamine Pärnu mnt. 106 ФОТО: Mihkel Maripuu

В каждой капсуле имеется USB-разъем, телевизор с плоским экраном, сейф, регулируемая вентиляция, ортопедический матрас и подушка, зеркало, настраиваемое освещение, закрывающаяся при помощи карточки дверь, а шкафчики для хранения личных вещей находятся отдельно.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Также предлагаются наушники для прослушивания музыки или беруши для комфортного сна. Капсула имеет размер примерно 2 x 1 x 1,25 м.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Для всех гостей имеется просторная и современная кухня, где можно приготовить себе ужин или просто попить кофе в компании.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Как все 46 капсул, так и весь хостел в целом порадуют гостей уютной атмосферой. Заселяться и выезжать можно круглосуточно благодаря удобной системе самообслуживания.

ФОТО: Mihkel Maripuu